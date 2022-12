Dopo più di 10 giorni di pausa, sono ricominciate le registrazioni di U&D: venerdì 9 dicembre infatti Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento con il suo dating-show. Le anticipazioni che ha fornito Lorenzo Pugnaloni su Instagram, riguardano sia i protagonisti del Trono Over che i ragazzi che dallo scorso settembre stanno cercando l'amore in tv: particolare attenzione sul percorso di Federico Nicotera, il tronista più vicino ad una scelta che però oggi non è stata neppure presa in considerazione.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Anche se U&D è in pausa fino a lunedì prossimo (non è andato in onda né giovedì 8 né venerdì 9/12), le registrazioni vanno avanti e in queste ore il cast si è ritrovato agli Elios dopo oltre una settimana.

Era lo scorso 29 novembre quando Maria De Filippi ha condotto le ultime riprese del suo storico format, dopodiché si è dedicata alla finale di Tu sì que vales e alle nuove puntate di Amici. Oggi, però, i fan del dating-show di Canale 5 riceveranno interessanti aggiornamenti su entrambe le versioni: sugli Over che continuano a regalare colpi di scena e spunti di discussione, e sui giovani che si avviano alla conclusione del loro percorso.

Da molto tempo, infatti, si vocifera che Federico Nicotera sarà il primo a fare la scelta: rumor ancora tutti da confermare, fanno sapere che il romano potrebbe fidanzarsi con una tra Carola e Alice prima di Natale, quindi a brevissimo.

Gli avvistamenti lontano da U&D

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per aggiornare fan e curiosi su quello che è successo negli studi di U&D il 9 dicembre. In una delle ultime registrazioni prima della pausa natalizia, si è parlato tanto di Federico Nicotera e della scelta che potrebbe fare a brevissimo e che non è ancora arrivata.

A differenza di Lavinia e Federico Dainese, infatti, il tronista romano è ad un punto di svolta del suo percorso nel dating-show: da qualche settimana a questa parte, il ragazzo viene avvistato lontano dagli Elios in compagnia delle sue corteggiatrici in atteggiamenti affettuosi.

Dopo essere stato visto e fotografato a fontana di Trevi con Carola, pochi giorni fa il giovane è stato immortalato al concerto di Alessandra Amoroso con Alice: in entrambe le situazioni, c'erano le telecamere di Canale 5 al seguito, quindi si trattava di esterne che poi sarebbero state mostrate al pubblico.

Conto alla rovescia per le vacanze di U&D

Le anticipazioni dell'ultima puntata di U&D che è stata registrata prima di oggi, parlavano di un'improvvisa uscita dallo studio di Carola dopo aver sentito Federico scegliere la "rivale" Alice per un ballo. Tra le due corteggiatrici c'è molta competizione ed entrambe sono convinte che alla fine il tronista deciderà di fidanzarsi con loro dopo una conoscenza di oltre tre mesi.

Il pubblico del dating-show, però, non riesce a prevedere con anticipo come finirà l'avventura di Nicotera: il romano è molto interessato a tutte e due le sue spasimanti e ogni settimana la sua preferenza sembra spostarsi da una all'altra anche se con una piccola differenza.

Nel corso della registrazione del 9 dicembre, però, si è parlato solo di uno dei protagonisti del Trono Classico: Lavinia Mauro, ad esempio, continua ad uscire in esterna sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino, senza capire chi fa più al caso suo ma oggi è stata "accantonata".

Federico Dainese, invece, sembra ancora molto lontano dalla scelta: anche se sta frequentando delle ragazze e con alcune ci sono stati anche dei baci, l'odontotecnico non dovrebbe lasciare il programma in coppia prima di gennaio/febbraio, quando il cast sarà rinnovato e sulle poltrone rosse si accomoderanno nuovi tronisti.

Il ligure è rientrato in studio dopo aver avuto il Covid e ha commentato la bella esterna con Vincenza: Elena molto arrabbiata.