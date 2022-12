Domenica 4 dicembre è stata trasmessa in tv l'attesissima prima intervista di Ida Platano dopo l'addio a U&D. il pubblico di Canale 5 ha assistito al confronto che la dama ha avuto con Silvia Toffanin a Verissimo a qualche mese di distanza dalla prima volta. Nel confermare il grande amore che prova per Alessandro Vicinanza, la dama del Trono Over ha un po' sminuito la relazione passata con Riccardo Guarnieri, descrivendola come un rapporto poco sano e che le ha messo solo ansia e preoccupazioni. Molti fan hanno criticato la parrucchiera per le parole sull'ex e si sono detti certi che presto tornerà nel cast del dating-show.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Nell'attesa che venga trasmessa la puntata di U&D della quale Ida stata ospite (dal 5 al 7/12), Platano deve fare i conti con le critiche che molti spettatori le stanno facendo per la sua ultima apparizione in tv.

Nel vedere l'intervista che Platano ha rilasciato a Silvia Toffanin lo scorso 4 dicembre, un bel po' di fan si sono esposti sui social network per mettere in dubbio alcune dichiarazioni della dama del Trono Over, soprattutto quelle riguardanti il suo passato amoroso.

Quando la conduttrice di Verissimo le ha ricordato che l'ultima volta che si sono viste piangeva disperata per Riccardo, la bresciana ha fatto sapere che al tempo era tutto vero: "Per lui ho provato un amore immenso e sincero, non ho mai finto".

"Le cose sono cambiate e oggi lui rappresenta il passato. Alessandro è il mio presente", ha detto ancora la "regina" del programma di Maria De Filippi.

I dubbi del pubblico di U&D

Nel parlare della sua chiacchierata situazione sentimentale, dunque, Ida ha anche precisato che la storia d'amore con Riccardo non la faceva stare bene: "Caratterialmente non ci siamo trovati.

Sono stati 5 anni travagliati".

"La vita va avanti e posso dire che ho voltato pagina con Alessandro, per me c'è solo lui", ha aggiunto Platano nel salotto di Verissimo.

Tra in tantissimi spettatori che hanno commentato l'intervista della dama, c'è chi si è stupito del fatto che abbia parlato a lungo dell'ex fidanzato mentre aveva accanto il nuovo compagno: "Certo che lui è proprio un bamboccione".

Le critiche più dure, però, i fan le hanno rivolte alla parrucchiera e ai commenti che ha fatto sulla relazione con Guarnieri: "Ida, ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo ed è palese. Non prendere in giro Alessandro, che è un bravo ragazzo".

Attesa per l'ospitata a U&D

Un altro parere piuttosto condiviso, è quello che presto (probabilmente dopo le vacanze di Natale) Ida tornerà nel cast di U&D annunciando la fine della relazione con Alessandro.

"Dai, ti aspettiamo in studio per rinnegare tutto e ricominciare con i tuoi teatrini", "Questi due tra poco si lasciano e lei tornerà con la sua voce odiosa", "Speriamo che duri, lei non la sopporterei ancora a Uomini e donne", "Non arriveranno neppure a Capodanno", "A maggio piangeva per Riccardo e ora dice che amava Alessandro da subito, con tutti i copioni che ha recitato le bugie diventano sempre più evidenti", "Lei una pessima attrice", questi sono alcuni dei commenti negativi che sono apparsi su Twitter al termine dell'intervista di Platano e Vicinanza.

La discussa coppia, inoltre, in questi giorni (sicuramente tra lunedì 5 e mercoledì 7 dicembre) tornerà davvero negli studi del dating-show ma solo per aggiornare il pubblico su come vanno le cose. La puntata in questione, infatti, è già stata registrata e le anticipazioni fanno sapere che Riccardo ha reagito male al ritorno dell'ex fidanzata, tanto da mettersi a piangere nel vederla ballare con il nuovo compagno.