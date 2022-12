Nuova stoccata da parte di Isabella Ricci nei confronti di Gemma Galgani. L'ex dama, ora sposata con Fabio Mantovani, conosciuto proprio all'interno dello studio di Uomini e donne, non ha mai nascosto la propria diffidenza nei riguardi della torinese, la quale a suo avviso sarebbe più concentrata sul proprio personaggio che nella ricerca del vero amore.

Anche se non fa più parte del parterre femminile del trono over, nelle scorse ore Isabella ha sparato a zero su Gemma. Dalle pagine del settimanale Nuovo al quale ha concesso una lunga intervista Isabella ha ora consigliato a Gemma di cercare un uomo sui siti di incontri, per evitare tutti gli spostamenti tra Roma e Torino e far fruttare finalmente il suo tempo.

Le frecciatine di Isabella contro Gemma

Ormai felicemente spostata e serena, Isabella, che con il marito Fabio passa sei mesi all'anno a Dubai, Isabella non ha di certo dimenticato la sua inimicizia con Gemma nata all'interno degli studi di Uomini e Donne. Chi segue il dating show di Canale non avrà dimenticato le numerose discussioni di cui le due donne sono state protagoniste, fino a quando Ricci ha lasciato il programma al fianco del cavaliere che poi nell'arco di pochi mesi è divenuto il suo consorte. Nonostante ciò, l'ex dama non ha perso l'occasione di lanciare frecciatine alla sua 'ex collega': secondo lei in particolare Gemma non avrebbe intenzione di trovare un compagno di vita, ma piuttosto avrebbe interesse solo a restare più possibile davanti alle telecamere.

Se in studio Tina Cipollari e Gianni Sperti non manchino di sottolineare come Gemma si concentri solo su uomini più giovani, Isabella ha voluto dare un consiglio che suona come una critica alla Galgani. 'Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri, così può ottimizzare il tempo che passa tra Torino e Roma', ha detto Ricci.

Senza risparmiare le critiche anche alla storia che vede protagonisti Riccardo e Ida, oggi felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, si è augurata in maniera ironica che in questi anni Gemma si sia almeno divertita, visto che ha trascorso tanto tempo in tv.

Come reagirà Gemma a questo tipo di affermazioni? Non è escluso che prossimamente possa rispondere a tono all'ex dama, visto che già in passato, a mezzo stampa o in puntata durante le ospitate di Isabella, la torinese non si è lasciata sfuggire l'occasione di ribattere.