Si avvicina il fatidico momento della scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne. Per il giovane tronista è quasi giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e svelare così il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio tv di Canale 5.

Due le pretendenti arrivate al rush finale: trattasi di Carola e Alice, entrambe protagoniste di un percorso fatto di alti e bassi che ha entusiasmato non solo il tronista ma anche il pubblico da casa che ha seguito il suo trono e adesso attende la registrazione della fatidica scelta.

Cresce l'attesa per la scelta di Federico Nicotera a U&D tra Carola e Alice

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne andrà in pausa il prossimo 21 dicembre, giorno in cui sarà trasmessa l'ultima puntata su Canale 5 e ci sarà spazio anche per una nuova registrazione che sarà poi trasmessa nel corso del mese di gennaio 2023 in tv.

Le nuove riprese del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi sono particolarmente attese dal pubblico, perché dovrebbe arrivare la fatidica e attesa scelta finale di Federico.

Il suo percorso sta andando avanti da un po' di tempo con Carola e Alice, le uniche due corteggiatrici che ha deciso di conoscere meglio fuori dal programma.

La scelta di Federico nella registrazione di Uomini e donne del 21/12?

Nel corso dell'ultima registrazione del 9 dicembre, in tanti si aspettavano di vedere la scelta di Federico ma così non è stato.

Del tronista non si è proprio parlato in studio e, proprio questo silenzio, lascia sperare che Federico possa essersi preso un po' di tempo per riflettere e decidere in vista della registrazione del 21 dicembre, quando potrebbe annunciare definitivamente il nome della pretendente con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio tv di Canale 5.

In attesa di scoprire se la scelta di Federico si concretizzerà nel corso della nuova registrazione del 21 dicembre 2022, in queste ultime ore Carola è finita al centro dell'attenzione per la sua serata trascorsa in discoteca con le amiche e testimoniata sui social.

Carola si diverte in discoteca prima della scelta finale di Federico a U&D

La pretendente di Federico, in passato criticata per il suo modo di fare e accusata di volere in primis visibilità da questa esperienza televisiva a U&D, continua a portare avanti la sua vita di sempre, incurante del fatto che manchi ormai pochissimo alla scelta.

E sui social non sono mancate le critiche: c'è chi ha bacchettato Carola per il suo modo di fare e chi, invece, ha consigliato alla corteggiatrice di non farsi influenzare da Federico Nicotera e andare avanti per la sua strada, fregandosene delle critiche.