Federico Nicotera è pronto per la scelta finale a Uomini e donne. Il giovane tronista sta portando avanti il suo percorso nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e, arrivati a questo punto, ha deciso di andare avanti con Carola e Alice.

Sono loro le due pretendenti che sono riuscite ad arrivare al rush finale e, di conseguenza, si giocheranno il tutto per tutto in vista della fatidica registrazione della scelta, la quale potrebbe arrivare il prossimo 9 dicembre 2022.

La scelta finale di Federico a Uomini e donne tra Alice e Carola

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Federico Nicotera sta portando avanti il suo percorso nello studio della trasmissione di Canale 5 e, in queste ultime settimane, ha scelto di concentrarsi solo su Alice e Carola.

Chi riuscirà ad avere la meglio? La maggior parte dei fan che seguono la trasmissione e commentano sui vari profili social, sperano che Federico possa coronare il suo sogno d'amore con Carola.

Del resto, proprio nel corso delle ultime esterne, Federico si è lasciato andare sempre più con la corteggiatrice e sono arrivati i primi attesissimi baci che lasciano sperare nel trionfo dell'amore tra i due.

La registrazione della scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne il 9 dicembre?

Ma quando ci sarà la scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne? Non si esclude che la prossima registrazione del talk show, in programma questo giovedì 9 dicembre 2022, possa essere quella decisiva per il tronista.

Nel caso in cui la scelta di Federico dovesse concretizzarsi per davvero nel corso della registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre, non si esclude che la messa in onda possa essere garantita nel corso delle ultime settimane di programmazione del mese, quelle prima della pausa natalizia.

A metà dicembre prevista la pausa natalizia per Uomini e donne su Canale 5

Anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi andrà in pausa per qualche settimana, in occasione del periodo delle feste di natale.

La trasmissione si congederà così dal suo affezionatissimo pubblico, in attesa di riprendere regolarmente la messa in onda da gennaio 2023 in poi, per la seconda parte di questa fortunata stagione che continua a dominare la scena dal punto di vista degli ascolti, con picchi che toccano anche il 27% di share.

Una stagione da incorniciare per Maria De Filippi che, anche quest'anno, è riuscita a battere la concorrenza del pomeriggio, superando ampiamente gli ascolti del pomeriggio di Rai 1, come accade ormai da più di un decennio grazie alla seguitissima trasmissione dei sentimenti.