Quella che è andata in onda oggi, mercoledì 7 dicembre, è stata l'ultima puntata della settimana di U&D che giovedì 8 e venerdì 9, non va in onda e riprenderà la sua regolare programmazione lunedì 12. L'appuntamento odierno è stato caratterizzato dalle "sfuriate" di Maria De Filippi con i cavalieri: Mario, corteggiatore di Gemma, è stato invitato a lasciare il programma dopo una telefonata in cui avrebbe ammesso di non essere interessato alla dama, mentre Biagio ha creato scompiglio illudendo l'ennesima signora del parterre.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

La puntata di U&D di mercoledì 7/12 non è stata dedicata al ritorno di Ida Platano come tanti si aspettavano: le tematiche che sono state affrontate in studio nelle scorse ore, non riguardavano l'ex "regina" del Trono Over e la sua ospitata in coppia con Alessandro Vicinanza.

I piccioncini dovrebbero essere protagonisti dell'appuntamento in onda lunedì 12 dicembre, mentre oggi si è parlato a lungo di Gemma e della sua ultima frequentazione.

Galgani è entrata agli Elios con il viso tirato e annunciando di non avere belle cose da raccontare sulla settimana appena trascorsa: la dama ha fatto sapere di aver ascoltato per sbaglio una conversazione che Mario stava avendo con Alessandro (anche lui nel parterre) in treno.

Non sapendo di aver lasciato aperta la chiamata con la torinese, il signore si sarebbe lasciato andare a commenti d'interesse per la giovane Pamela e a qualche critica sulla pesantezza della persona che sta corteggiando in tv.

La strigliata della padrona di casa di U&D

Gemma è arrivata alla conclusione che il signor Mario la voleva soltanto usare per stare al centro dell'attenzione nelle puntate, altrimenti non l'avrebbe definita pesante per qualche telefonata di troppo durante la settimana.

Il cavaliere ha cercato di giustificarsi dicendo che Galgani avrebbe interpretato male le sue parole, ma ad incastrarlo è stato Alessandro, che ha confermato la versione della 72enne.

La dama ha ovviamente interrotto la conoscenza e Maria De Filippi si è rivolta al protagonista del Trono Over dicendogli: "Non mi piace mandare via le persone, ma credo che dovresti riflettere se rimanere o meno.

Secondo me non è il caso".

Anche se con gentilezza, dunque, la padrona di casa di U&D ha invitato Mario a lasciare il programma dopo la brutta figura che ha fatto.

Biagio 'nel mirino' della conduttrice di U&D

La seconda parte della puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa su Canale 5 il 7 dicembre, ha avuto come protagonista Biagio.

In settimana il napoletano è uscito nuovamente con Silvia (è stata lei a cercarlo al telefono dopo la chiusura di qualche giorno prima), ma il suo comportamento lontanissimo da quello che dovrebbe avere una persona interessata.

Per capire se piace davvero a Di Maro, nella scorsa registrazione la dama si è assentata volutamente e ha visto che l'uomo non ha mai chiesto di lei o dove fosse.

Il cavaliere ha provato a giustificarsi, ma Maria De Filippi l'ha messo alle strette cercando di fargli ammettere che l'unica cosa che voleva da Silvia erano dei rapporti intimi. Secondo la conduttrice, Biagio si sarebbe approfittato della sensibilità della signora del parterre facendole credere che anche lui ambiva a costruire un rapporto stabile e duraturo.

"Hai speculato sulla morte di suo marito, è grave. Ti devi vergognare", ha sbottato la presentatrice di Canale 5 tra gli applausi dei presenti.

Il partenopeo non è riuscito a ribattere, anche perché la padrona di casa era molto arrabbiata e più lo sentiva parlare più alzava la voce contro di lui.