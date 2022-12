Scatta la censura a Uomini e donne sulla dama Pinuccia. Nel corso della puntata di questo pomeriggio, martedì 13 dicembre, i telespettatori della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, si aspettavano di vedere la fatidica scena del finto svenimento della dama di Vigevano.

Nel corso della registrazione avvenuta a novembre, la dama aveva finto di sentirsi male in studio: una scena che, tuttavia, è stata tagliata dalla puntata trasmessa questo pomeriggio in tv: infatti a un certo punto Pinuccia è sparita dal parterre del trono over.

Scatta la censura a Uomini e donne: tagliata la scena del malore di Pinuccia

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne riportate da Lorenzio Pugnaloni rivelavano che Pinuccia, dopo lo scontro con Alessandro e la sfuriata di Maria De Filippi, aveva messo in scena un finto malore in studio.

La dama pare che si fosse accasciata al pavimento, inscenando un finto svenimento tale da far preoccupare tutti i presenti in studio, compresa la padrona di casa Maria De Filippi.

Un momento che era quindi atteso dai fan della trasmissione i quali, questo pomeriggio, speravano di vedere in onda la fatidica scena di cui si parla da diverse settimane in rete e sui social.

Peccato, però, che tale scena sia stata "censurata": questo pomeriggio, infatti, in tv non è stato trasmesso l'episodio del finto malore della dama di Vigevano.

Pinuccia inscena uno svenimento a U&D: la scena tagliata dalla puntata trasmessa in tv

Gli spettatori e appassionati di Uomini e donne hanno avuto modo di notare che, pochi minuti dopo l'inizio della puntata di oggi, Pinuccia è sparita dallo studio, senza che venissero spiegati i motivi e il perché di questa sua assenza.

Un chiaro segnale del fatto che sono state tagliate delle scene: sulla dama di Vigevano è scattata la censura e la produzione di Uomini e donne ha preferito non mandare in onda la scena del finto malore di Pinuccia in studio.

Però i fan social della trasmissione non l'hanno presa affatto bene e in rete sono tanti a polemizzare per questa scelta.

I fan di U&D polemici dopo la 'censura' su Pinuccia

"Ma in che senso Pinuccia non è già in studio? Perché hanno tagliato il finto svenimento? Lo sapevo che finiva così, è ingiusto", scrive un fan sui social.

"Ma hanno tagliato la scena dello svenimento di Pinuccia. Ormai non è più seduta nel parterre over. No vabbè, la parte migliore. Non lo accetto Maria, almeno mettetela su Witty", scrive un altro commentatore social del talk show.

"Hanno censurato il malore di Pinuccia, ma come si permettono", scrive ancora un altro spettatore di U&D.