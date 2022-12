Mercoledì 28 dicembre si sono svolte le riprese di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, durante la registrazione, ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono classico. A tal proposito, Lavinia e Alessio Corvino hanno litigato, dopo che la tronista ha baciato Campoli. Anche Federico e Carola hanno discusso e non hanno trovato un punto di incontro.

Uomini e Donne, registrazione 28/12: Lavinia bacia Campoli e litiga con Alessio Corvino

Anche nella registrazione di Uomini e donne del 28 dicembre non c'è stata nessuna scelta.

Le anticipazioni diffuse su Instagram da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Mauro ha litigato con Alessio Corvino. Il motivo della discussione è stato un filmato, fatto vedere in studio e riguardante l'esterna fra la tronista e Alessio Campoli. Durante l'uscita, Lavinia ha baciato il corteggiatore romano e il single casertano si è indispettito al punto da litigare con la tronista. Al momento, non è ancora chiaro se la coppia abbia poi fatto pace.

Uomini e Donne, prossime puntate: Alice si sfoga, Federico litiga con Carola

Dopo il termine della registrazione precedente di Uomini e Donne, Alice aveva avuto un lungo sfogo in camerino e, nelle riprese del dating show di Maria De Filippi del 28 dicembre, sono stati mostrati a video i momenti del dietro le quinte, dove la corteggiatrice si è lamentata di Federico Nicotera.

In particolar modo, la ventiseienne ha avuto da ridire sul comportamento del tronista romano che, a detta sua, avrebbe preferito ballare con Carola. Nel frattempo, in studio è stata mostrata un'esterna di Nicotera e Carpanelli. Purtroppo, il tronista e la corteggiatrice lombarda hanno litigato e non sono riusciti a trovare un punto di incontro.

La discussione, inoltre, è continuata anche in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Lavinia e Federico ancora indecisi sulla scelta

Nonostante fosse data per certa una scelta di Lavinia o Federico Nicotera, durante le riprese di Uomini e Donne del 28 dicembre, i due single sembrerebbero essere ancora in alto mare. Se da un lato Mauro è ancora indecisa fra Alessio Corvino e Alessio Campoli, dall'altro lato, Federico Nicotera è ancora alle prese con Alice e Carola.

In base a quanto accaduto nelle ultime registrazioni del programma di Canale 5, Carola e Corvino avrebbero diverse divergenze caratteriali con Federico e Lavinia, mentre Barisciani e Campoli sembrerebbero avere un percorso meno turbolento. Al momento, però, non è ancora chiaro quando verrà registrata la scelta. Le prossime riprese della trasmissione di Maria De Filippi è prevista giovedì 29 dicembre e, pertanto, la scelta verrà trasmessa, in ogni caso, dopo le festività.