Nella giornata di giovedì 29 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono state importanti novità per il trono over e classico. A tal proposito, Alessandro ha affermato di non volere proseguire con Gemma, perché con Galgani non potrebbe esserci niente oltre l'amicizia.

Federico, invece, ha fatto un'esterna con Alice e ha portato la corteggiatrice fuori da casa sua: non l'ha fatta entrare, anche se l'ha baciata.

Uomini e Donne, registrazione 29/12: Alessandro non vuole una storia con Gemma

Gemma Galgani aveva trovato un cavaliere che le piaceva. Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5 prima della pausa natalizia, la dama torinese aveva conosciuto Alessandro. Il cavaliere partenopeo aveva catturato le attenzioni della single piemontese e i due protagonisti del parterre over hanno fatto qualche uscita insieme.

Le indiscrezioni della registrazione del dating show del 29 dicembre, trapelate attraverso il profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che per Gemma non è andata in porto nemmeno questa nuova frequentazione. Alessandro, infatti, ha preferito non proseguire oltre con Galgani, specificando di non volere intraprendere una storia d'amore con la settantaduenne, ma volere, nel caso, avere solo un rapporto di amicizia con lei.

U&D, riprese 29/12: Alessandro conosce altre dame oltre a Gemma

Al momento, non è chiaro come abbia preso la cosa Gemma e se sia rimasta male per avere visto interrompersi anche questa frequentazione.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, nelle riprese di Uomini e Donne di giovedì 29 dicembre, Alessandro non ha dovuto solo avere un confronto con Galgani, ma anche con altre dame.

Il cavaliere partenopeo, infatti, sta conoscendo anche Cristina e Pamela e, inoltre, durante la registrazione, anche Desdemona è finita al centro studio dopo che in mattinata si era sentita con il single partenopeo.

Uomini e Donne, anticipazioni: Federico bacia Alice

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Federico e Lavinia non hanno ancora fatto la loro scelta e sono ancora incerti su chi sia la persona giusta.

Durante le riprese di Uomini e Donne del 29 dicembre è emerso che Nicotera ha fatto un'esterna con Alice: i due, dopo la scorsa registrazione, sono stati in macchina insieme. Durante il tragitto, il tronista romano si è fermato con la corteggiatrice fuori da casa sua: non l'ha fatta entrare, però l'ha baciata.

Al momento non è chiaro quale sia stata la reazione di Carola, vedendo le immagini dell'uscita di Nicotera con la sua rivale in amore.