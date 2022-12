Mancano poche ore all'inizio della messa in onda di un'attesissima puntata di U&D: le anticipazioni che circolano in rete sull'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 12 dicembre, riguarda soprattutto il ritorno in studio della "regina" del Trono Over. Ida Platano sarà ospite del dating-show in coppia con il neo fidanzato Alessandro Vicinanza, e questo scatenerà la reazione dell'ex Guarnieri: Infatti, dopo alcune discussioni Riccardo uscirà dallo studio in lacrime.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con U&D

Lunedì 12 dicembre tornerà la regolare programmazione di U&D: dopo essersi concesso una piccola pausa per il ponte dell'Immacolata, il dating-show di Canale 5 ricomincia con un appuntamento che i telespettatori attendono di vedere da settimane.

La seconda parte della puntata che è iniziata mercoledì 7/12 (si tratta sempre della stessa registrazione, "spalmata" su vari giorni vista la sua lunga durata), sarà quasi interamente dedicata ad una coppia che si è formata agli Elios poco più di un mese fa.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza saranno ospiti del format di Maria De Filippi per raccontare come vanno le cose tra loro dopo la scelta: le anticipazioni fanno sapere che la dama e il cavaliere sono felicissimi e si stanno godendo il loro amore lontano dai riflettori e dalle tensioni che nascevano quotidianamente in studio.

I confronti tra i personaggi di U&D

Tra il 12 e 13 dicembre, il pubblico di U&D assisterà al ritorno in studio di Ida e alla reazione di Riccardo: il cavaliere si ritroverà di fronte l'ex fidanzata insieme al nuovo compagno Alessandro, al quale si è legata ufficialmente dopo aver capito di non amare più lui.

Tra i protagonisti di questo discusso "triangolo", ci saranno vari battibecchi soprattutto a causa di un sms che Guarnieri ha inviato a Platano dopo il suo addio al dating-show: Vicinanza non ha apprezzato l'ennesima intromissione del pugliese nella sua storia d'amore, e glielo ribadirà anche faccia a faccia davanti alle telecamere.

A criticare Riccardo, però, saranno anche gli opinionisti e altri membri del parterre maschile: pressato dai troppi attacchi, a un certo punto l'uomo si metterà a piangere e, per non mostrare le sue lacrime, uscirà dallo studio e rimarrà dietro le quinte per un bel po' di tempo.

Ultime novità sul cast di U&D

Ida, Alessandro e Riccardo saranno i protagonisti della puntata di U&D del 12 dicembre: domani (quando andrà in onda la terza parte della registrazione che risale allo scorso 22 novembre), invece, sarà trasmesso un siparietto che pare sia costato caro alla dama che l'ha messo su.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche settimana, fanno sapere che Pinuccia ha finto un malore durante un'accesa discussione con Tina: la 80enne si è sdraiata per terra da un momento all'altro, e in tanti si sono preoccupati e sono intervenuti immediatamente.

Dopo aver scoperto che si trattava solamente di una sceneggiata, Maria si sarebbe molto arrabbiata e avrebbe preso provvedimenti: Della Giovanna, infatti, non ha più partecipato alle riprese del dating-show e la sua assenza ha dato il via ad una serie di gossip che avrebbero trovato conferma nelle parole della diretta interessata.

Un'indiscrezione che sta serpeggiando da giorni sul web, sostiene che la stessa Pinuccia starebbe raccontando ai concittadini di Vigevano che l'avrebbero mandata via da Uomini e donne proprio dopo il malore che ha finto di avere nel corso dell'ultima puntata alla quale ha partecipato prima di "sparire" dal parterre femminile del Trono Over.