Sono appena terminate le riprese di U&D del 28 dicembre tra le ultime dell'anno 2022. Il blogger Lorenzo Pugnaloni sta usando Instagram per riportare le anticipazioni di tutto quello che è accaduto in studio nelle scorse ore, a partire dagli aggiornamenti sui protagonisti storici del cast. Gemma vicina al 52enne Alessandro e Riccardo lontano da Gloria tra i temi affrontati in puntata oggi pomeriggio. Novità anche sui tronisti Federico e Lavinia, gli unici rimasti a cercare l'anima gemella sulla poltrona rossa dopo i ritiri di Dainese e Aversano.

Aggiornamenti sulla puntata di U&D

A pochi giorni dalla fine del 2022, il cast di U&D si è ritrovato all'interno degli studi Elios per dare vita alla penultima registrazione dell'anno (l'ultima è prevista per giovedì 29 dicembre). I primi spoiler che ha dato il blogger Pugnaloni sui social network, riguardano i protagonisti del Trono Over che sono stati chiamati al centro per raccontare gli sviluppi delle loro recenti conoscenze.

Una settimana fa, ad esempio, Alessandro ha creato il "panico" quando ha reso pubblica l'intimità che ha avuto con Paola dopo un solo appuntamento. La dama è scoppiata a piangere e si è rifugiata nel backstage mentre Gemma, anche lei tra le corteggiatrici del cavaliere 52enne, non ha battuto ciglio e ha confermato di voler proseguire nella frequentazione.

Questo ha scatenato la furiosa reazione di Tina che, dopo mesi di tregua, è tornata ad attaccare Galgani in modo acceso. L'opinionista ha perso le staffe anche quando Cristina, ex di Armando, ha dichiarato un interesse per Alessandro, col quale si è anche sentita nei giorni scorsi.

Attesa per le decisioni dei giovani di U&D

Il 28 dicembre negli studi di U&D si è parlato anche di Riccardo e della fatica che sta facendo a portare avanti una conoscenza.

Dopo settimane di tira e molla, la volta precedente Gloria aveva deciso di chiudere con Guarnieri e di accettare il corteggiamento di un nuovo signore del parterre di nome Umberto.

Alle riprese odierne, inoltre, Pugnaloni conferma che non hanno partecipato né Pinuccia Della Giovanna (ormai una ex per volere della redazione e di Maria De Filippi), né la coppia Ida e Alessandro: la parrucchiera si è mostrata sui social per smentire chi sosteneva che continua a mandare frecciatine all'ex Riccardo nonostante sia felicemente fidanzata.

Da quando Platano ha abbandonato il programma, gli opinionisti l'hanno spesso nominata commentando il percorso poco chiaro del tarantino, che da mesi si barcamena a fatica tra accenni di flirt e "due di picche" da parte delle dame alle quali chiede il numero di telefono.

La programmazione di U&D nel 2023

Per quanto riguarda i tronisti di U&D, anche oggi non c'è stata nessuna scelta: i fan speravano che almeno uno tra Federico e Lavinia lasciasse il programma in coppia nella registrazione del 28 dicembre, ma così non è stato.

Nicotera sta portando avanti le conoscenze con Alice e Carola, anche se ha dovuto faticare parecchio per convincere quest'ultima a tornare dopo la sfuriata della puntata precedente.

Assistendo ad un romantico bacio in esterna tra il romano e la sua "rivale", la bionda corteggiatrice aveva lasciato lo studio anticipando che da lì a poco si sarebbe auto eliminata.

Nel corso delle riprese odierne, inoltre, non sono stati neppure presentati i "sostituti" di Federica Aversano e Federico Dainese. Sebbene sia passato un bel po' di tempo dal ritiro della napoletana, la redazione del dating-show non ha ancora scelto chi siederà al suo posto, così come non è stato rimpiazzato il giovane che sette giorni fa si è ritirato senza troppe sorprese.

Per conoscere i nuovi tronisti di Uomini e donne, dunque, si dovrà attendere ancora un po', probabilmente quando riprenderà la regolare programmazione a metà gennaio.