Cresce l'attesa dei fan di Uomini e donne per le anticipazioni delle ultime registrazioni del 2022: il 28 e 29 dicembre, infatti, il cast tornerà in studio per dare vita a due puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire da metà gennaio. I tronisti Federico e Lavinia sono prossimi alla scelta, così come lo sono le presentazioni di coloro che li sostituiranno sulla poltrona rossa. Uno dei due protagonisti del Trono Classico potrebbe comunicare la sua decisione finale in questi giorni, andando incontro al desiderio di quella fetta di pubblico che vorrebbe un rinnovamento del cast giovane al più presto.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

A distanza di quasi una settimana dall'ultima volta, il cast di U&D sta per ritrovarsi agli studi Elios per nuove registrazioni, quelle che concluderanno la prima parte della stagione 2022/2023.

Come ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre Maria De Filippi condurrà due nuovi appuntamenti con il suo dating-show e l'attenzione e tutta per possibili annunci da parte dei tronisti.

Lo scorso 21/12, ad esempio, Federico Nicotera ha baciato Alice in esterna e ha assistito inerme all'uscita dallo studio di Carola: le prossime anticipazioni chiariranno cosa è accaduto tra il romano e le sue corteggiatrici dopo le ultime movimentate riprese alle quali hanno partecipato.

Anche Lavinia Mauro potrebbe comunicare ai due Alessio che sta frequentando da mesi che a breve svelerà con chi vuole fare coppia lontano dai riflettori.

Novità sui personaggi di U&D Over

Molti spettatori di U&D si dicono certi che nel corso di una delle prossime registrazioni almeno uno tra Federico e Lavinia farà la sua scelta.

I percorsi di entrambi i tronisti del dating-show, comunque, sono verso la loro conclusione e, salvo colpi di scena, sia Nicotera che Mauro dovrebbero fidanzarsi (i loro colleghi, Federico Dainese e Federica Aversano hanno abbandonato il programma da single).

Le anticipazioni delle due puntate che Maria De Filippi condurrà il 28 e 29 dicembre, riguarderanno anche gli storici protagonisti del Trono Over.

Mercoledì scorso, ad esempio, si è parlato a lungo di Gemma e della sua conoscenza con il signor Alessandro, cavaliere di 52 anni che è uscito anche con Paola. Riccardo, invece, ha interrotto definitivamente la frequentazione con Gloria e si appresta ad accogliere il 2023 senza una compagna al suo fianco.

Il futuro dei cavalieri di U&D

Il cast 2023 di Uomini e Donne, dunque, dovrebbe essere lo stesso degli ultimi mesi almeno per un po': da quando Ida ha lasciato il programma insieme ad Alessandro, sembra che la redazione stia facendo fatica a trovare un suo degno sostituto.

Riccardo che si vocifera potrebbe partecipare con Armando alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi fa fatica a portare avanti una conoscenza per più di qualche settimana, Gemma mostra interesse per vari signori del parterre ma raramente viene contraccambiata, Biagio sta ricevendo vari rifiuti dalle dame (Paola ha detto no ad un invito a cena dopo un romantico regalo che Di Maro le ha fatto arrivare in camerino): i veterani del Trono Over, dunque, non starebbero rimpiazzando come dovrebbero Platano, che da circa due mesi è felicemente fidanzata e non intende tornare in trasmissione.

Anche di Roberta Di Padua si sono quasi perse le tracce nelle ultime puntate: da quando Vicinanza è andato via in coppia, la romana viene interpellata di rado dalla conduttrice, anche perché in questo periodo non è uscita con nessuno dei cavalieri, neppure con l'ex Guarnieri che aveva cercato un ritorno di fiamma.