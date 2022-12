Le anticipazioni su Uomini e donne che arrivano dalla nuova registrazione del 28 dicembre 2022, rivelano che per Lavinia e Federico non è stato ancora tempo di scelta finale in studio.

I due tronisti, però, sono stati al centro dell'attenzione per delle nuove diatribe che sono scoppiate nel corso delle riprese di questo pomeriggio con i loro rispettivi corteggiatori, ad un passo ormai dalla fatidica scelta finale.

Lavinia litiga con Alessio Corvino: anticipazioni Uomini e donne registrazione 28/12

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne registrate questo 28 dicembre 2022 e trasmesse poi da gennaio in poi su Canale 5, rivelano che Lavinia ha messo in crisi Alessio Corvino e tra i due c'è stata un'accesissima discussione in studio.

Lavinia e il suo pretendente si sono ritrovati ai ferri corti, perché in studio è stata trasmessa la nuova esterna che la tronista ha fatto con Alessio Campoli.

I due ragazzi si sono lasciati andare ad un nuovo intenso banco e la reazione di Corvino non è stata affatto delle migliori. Il corteggiatore non ha gradito l'atteggiamento della tronista e in studio ha sbottato, tanto da lasciare lo studio e svelare di non voler più tornare in trasmissione.

Federico ai ferri corti con Carola: anticipazioni Uomini e donne registrazione 28 dicembre

Occhi puntati anche sul percorso di Federico Nicotera: le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che, contrariamente ad ogni aspettativa dei fan, il tronista non ha ancora fatto la sua scelta finale in studio.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina ufficiale Instagram dedicata alla trasmissione di Canale 5, Alice dopo la registrazione della scorsa settimana, ha avuto un duro sfogo con Federico, non avendo gradito il fatto che il tronista abbia scelto di ballare con Carola.

Successivamente poi, nel corso delle riprese del 28 dicembre è stato trasmesso il filmato dell'esterna tra Federico e Carola: i due hanno litigato e si sono ritrovati ai ferri corti, al punto da non riuscire a trovare un punto di incontro per mettere fine alla discussione.

Ecco quando riparte l'appuntamento con Uomini e donne a gennaio 2023

Insomma, i nuovi appuntamenti si preannunciano imperdibili per i tantissimi fan e spettatori del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che riaprirà i battenti da gennaio 2023.

La prima puntata del nuovo anno sarà trasmessa lunedì 9 gennaio, come sempre alle 14:45 su Canale 5 e sarà questo il giorno in cui ritornerà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22, il talent show che porta sempre la firma di Maria De Filippi, attualmente in pausa per la sosta natalizia.