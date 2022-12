In attesa di vederli nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Ida e Alessandro, che sono usciti da Uomini e donne come coppia lo scorso 4 novembre, hanno rilasciato un'intervista al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi. Innamorati e sereni, i due hanno confidato come hanno vissuto i primi momenti dopo la 'scelta' e cosa faranno durante le festività natalizie ormai prossime. In particolare, Alessandro si è lasciato andare ad una confessione inaspettata, affermando che non subito ma in un futuro vicino, sogna di poter diventare papà.

In passato, Ida, si era espressa favorevolmente all'idea di poter essere di nuovo madre - l'ex dama ha già un figlio - per cui l'idea di famiglia allargata potrebbe non essere poi così lontana.

Ida e Alessandro affiatati e uniti

Da poco sono una coppia in maniera ufficiale, ma Ida e Alessandro sognano di poter realizzare insieme grandi progetti. Dopo aver fatto ricredere anche Armando Incarnato, il quale ha affermato via social che ha visto i due molto uniti, adesso l'ex dama e l'ex cavaliere hanno confermato le sensazioni positive nate all'interno dello studio di Uomini e Donne durante un'intervista rilasciata alla rivista del programma. Alessandro ha rivelato di sentirsi già il fidanzato di Ida prima di lasciare la trasmissione.

Allo stesso modo, la Platano ha confidato che aveva già preannunciato al figlio la sua intenzione di stare con Vicinanza e Samuele vedendola felice è stato a sua volta lieto.

'Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo', ha spiegato la coppia che ha intenzione di passare qualche giorno insieme per le festività di Natale.

In particolare, Alessandro ha detto che andrà da Ida e in quell'occasione avrà modo di passare del tempo con il figlio della fidanzata. A proposito di ciò, Ida ha confessato che non ha fatto ancora le presentazioni ufficiali ma presto Vicinanza conoscerà meglio Samuele.

La confessione di Alessandro

E a proposito di Natale e regali, Alessandro ha ammesso che vorrebbe regalare alla fidanzata un viaggio al caldo, ma non è tutto qui perché l'ex cavaliere ha aggiunto un regalo particolare che vorrebbe per se stesso.

'Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì', ha detto Alessandro.

Chissà che presto la coppia, che appare affiatata e felice, non possa annunciare che la famiglia si allarga. A quanto pare entrambi accoglierebbero con gioia una notizia di questo tipo. Chissà cosa penserebbe Riccardo se il sogno di Alessandro si avverasse presto.