Un giallo sarà al centro delle prossime puntate di Un altro domani, in onda a breve sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della soap opera made in Spagna, rivelano che Ines Acevedo (Elena Gallardo) e Angel Godoy si metteranno nei pasticci al ritrovamento del corpo senza vita di Alicia Utanares in libreria.

Un altro domani, anticipazioni: Alicia chiede a Godoy di fingersi promessi sposi

Le anticipazioni di Un altro domani annunciano che Angel si appresterà a sostenere un esame con la speranza di diventare un diplomatico. Il figlio di Patricia, a questo punto, cercherà di approfittarsi di Alicia per convincerla a rimandare un importante impegno di lavoro con Ventura (Iago Garcia).

Pertanto, la Utanares farà una richiesta a Godody ovvero quella di donarle un anello di fidanzamento per fingere di stare per sposarsi. Uno stratagemma che tuttavia non piacerà a Ines, in quanto convinta che Alicia sia una portatrice di guai. Una situazione che sarà destinata a complicarsi a dismisura.

Angel aggredisce Utanares

Nelle puntate spagnole di Un altro domani, Angel si scaglierà contro Alicia quando scoprirà che non ha spostato l'appuntamento come gli aveva promesso. In questo frangente, il figlio della diabolica Patricia arriverà addirittura ad aggredirla fisicamente. Utanares, a questo punto, rimprovererà Godoy, ribadendo che dovrebbe ringraziarla se il suo piano con Ventura sta procedendo a vele spiegate.

La ragazza fuggirà piangendo a dirotto quando Angel si azzarderà ad urlarle contro. Una circostanza disperata, che convincerà Godoy e la sua amante a liberarsi del problema rappresentato da Alicia.

Ines trova la rivale senza vita, il figlio di Patricia scappa dalle autorità

Ben presto i telespettatori assisteranno a un colpo di scena.

Ines ritroverà la rivale senza vita in libreria. In questo frangente, Acevedo recupererà un bigliettino nel quale la donna dichiara di essersi uccisa in quanto non riusciva a stare lontana da Angel. Intanto il figlio di Patricia non avrà ricordi della sera precedente in quanto completamente ubriaco.

Come se non bastasse, Godoy farà perdere le proprie tracce dopo l'arrivo delle autorità per evitare di essere interrogato.

Dall'altra parte, Ines deciderà di nascondere il bigliettino compromettente scritto da Alicia prima della sua morte. Per questo motivo, i due amanti rischieranno di cacciarsi in grossi guai nel tentativo di nascondere la loro relazione.