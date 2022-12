Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, previste nel corso del 2023 su Rai 3, si preannunciano ancora una volta dense di colpi di scena e clamorose novità, che avranno come protagonista in primis Marina Giordano.

Per la dark lady di Palazzo Palladini è in arrivo una nuova storia che si preannuncia particolarmente scoppiettante e intricata, ma al tempo stesso per Marina arriverà anche il momento di riabbracciare la sua amata Elena, interpretata dall'attrice Valentina Pace.

Marina al centro di una storia forte: anticipazioni Un posto al sole 2023

Le prime anticipazioni su Un posto al sole del 2023 rivelano che, durante gli episodi che andranno in onda a gennaio su Rai 3, Marina Giordano sarà protagonista di una nuova storia forte.

A svelarlo è stata proprio Nina Soldano in una delle sue ultime interviste, dove ha anticipato al pubblico che per la sua Marina è in arrivo una nuova vicenda particolarmente intricata, che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico e degli spettatori.

Tuttavia a oggi non si hanno ulteriori dettagli su questa nuova storia forte che avrà come protagonista Marina Giordano: non si conoscono gli sviluppi di questa vicenda che, secondo quanto rivelato dall'attrice, è destinata a catalizzare ancora di più l'attenzione del pubblico, dopo che la dark lady si è trovata già in pericolo di vita con Fabrizio.

Il ritorno di Elena Giordano: anticipazioni Un posto al sole 2023

In attesa di scoprire quali saranno i colpi di scena che sono stati messi a punto dagli sceneggiatori per queste nuove puntate della soap opera serale di Rai 3, le anticipazioni di Un posto al sole del 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Elena Giordano.

La figlia di Marina, dopo un lungo periodo di assenza, rimetterà piede a Napoli e lascerà così la sua amata Londra, dove si è trasferita da un po' di anni.

Tuttavia gli spoiler della soap opera rivelano che il rientro in città di Elena sarà dovuto a una situazione particolarmente intricata legata a sua figlia Alice.

Elena torna per sua figlia Alice: anticipazioni Un posto al sole 2023

A quanto pare la ragazzina si renderà protagonista di una nuova vicenda spinosa, che renderà necessario l'intervento di sua mamma.

Ecco perché Elena arriverà nuovamente a Napoli e le anticipazioni di Un posto al sole del mese di gennaio 2023 rivelano che per questa scottante vicenda, la donna si ritroverà a mettere in discussione il suo storico legame di amicizia con Angela.

Le due donne si ritroveranno ai ferri corti e il loro rapporto verrà messo fortemente in crisi.