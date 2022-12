Nell'episodio di Un posto al sole del 23 dicembre, Chiara rientrerà a Napoli e a quel punto, ci sarà un triangolo amoroso fra Petrone, Alice e Nunzio. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Pergolesi non mollerà la presa con Cammarota e il figlio di Franco continuerà a mantenere i piedi in due scarpe. Al momento, non sono emersi dettagli ulteriori, che facciano capire se Chiara scoprirà il tradimento ai suoi danni o se Nunzio confesserà alla fidanzata di avere avuto un flirt con la nipote di Marina.

Un posto al sole, trama 23/12: Chiara torna a Napoli da Nunzio

Nell’episodio di Un posto al sole del 23 dicembre, Chiara tornerà a Napoli. Dopo mesi di lontananza, Petrone rientrerà nel capoluogo campano, per riabbracciare Nunzio. Le anticipazioni della soap partenopea, però, non chiariscono quanti giorni l’imprenditrice potrà trascorrere a Palazzo Palladini e se la sua disintossicazione sia terminata. L’unica cosa certa, attualmente, è che Chiara potrà rivedere, finalmente, il suo fidanzato. Purtroppo, però, la giovane Petrone sarà all’oscuro del tradimento di Cammarota con Alice.

Un posto al sole, puntata 23/12: Nunzio continua a tradire Chiara con Alice

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Nunzio aveva ceduto alla passione con Alice.

La nipote di Marina Giordano, rientrata dopo anni da Londra, aveva avuto un colpo di fulmine per il cuoco di Caffè Vulcano e aveva fatto di tutto per fare breccia nel cuore di Cammarota. Grazie alla sua spontaneità ed esuberanza, Pergolesi era riuscita a fare capitolare il fidanzato di Petrone e i due colleghi avevano avuto momenti di intimità.

Nonostante il ritorno della sua compagna a Napoli, che avverrà nella puntata del 23 dicembre, il figlio di Franco Boschi continuerà a tradire Chiara, mantenendo, pertanto, il piede in due scarpe e ci sarà, quindi, un triangolo amoroso.

Un posto al sole, episodi 23/12: Alice non molla la presa con Nunzio, nonostante la presenza di Chiara

Nel dettaglio, Nunzio non riuscirà a chiudere la sua relazione parallela con Alice. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Pergolesi tornerà da una breve vacanza a Londra e non si preoccuperà minimamente della presenza di Chiara a Napoli. La nipote di Marina, infatti, continuerà imperterrita a sedurre Cammarota e non mollerà la presa con lui. Il figlio di Katia, quindi, non riuscirà a evitare la corte della cameriera di Caffè Vulcano. Le anticipazioni della soap partenopea, al momento, non chiariscono se Chiara noterà la vicinanza di Alice al suo fidanzato e se scoprirà il tradimento del suo fidanzato o se Nunzio, in preda ai sensi di colpa, deciderà di confessare la verità alla compagna.