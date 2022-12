Le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda in televisione fino al 23 dicembre, rivelano che Silvia e Michele si avvicineranno, durante una cena in cui rimarranno da soli. Nel frattempo, Viola e Ornella saranno preoccupate per Manuel e ne parleranno con Damiano, che verrà a sapere che suo figlio è malato e affronterà la questione con Rosa. Inoltre, durante la settimana, verranno trattate anche le vicende di Lia, che si rivolgerà a Niko, per un parere legale, riguardo i gioielli della sua famiglia, finiti nelle mani di Alberto.

Un posto al sole, trame al 23 dicembre: Silvia e Michele cenano da soli e si avvicinano

Durante le puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Silvia, Michele, Rossella e Riccardo dovranno cenare insieme, per festeggiare il Natale. Purtroppo, però, le indiscrezioni trapelate in rete annunciano che i due dottori avranno un imprevisto e, pertanto, non potranno andare alla cena. Nonostante il forfait dei due fidanzati, Silvia e Michele coglieranno l’occasione per stare da soli, anche senza la loro figlia e il suo compagno. A quel punto, gli ex coniugi Saviani si troveranno, all’improvviso, vicini.

Al momento, però, non è chiaro se la coppia si lascerà andare alla passione.

Un posto al sole, puntate al 23 dicembre: Manuel è malato e Damiano avverte Rosa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ornella e Viola si interesseranno alla salute di Manuel. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, che andranno in onda fino al 23 dicembre, non chiariscono che cosa abbia il piccolo Renda, ma rivelano che, grazie alla famiglia Bruni, Damiano si renderà conto che suo figlio ha un problema e, pertanto, convincerà Rosa a prendere contromisure.

Viola, invece, penserà alla sua situazione sentimentale con Eugenio e dovrà capire come trascorrere la vigilia di Natale.

Un posto al sole, episodi al 23 dicembre: Lia deve agire contro Alberto

Nel frattempo, Lia sarà sempre più preoccupata, vedendo che Alberto continua a sfoggiare denaro e ricchezza, grazie ai gioielli che ha trovato nel suo seminterrato.

A quel punto, la domestica di Roberto Ferri deciderà di agire, in modo da impadronirsi dei preziosi monili della sua famiglia. Longhi verrà a sapere di non potere reclamare l’ingente bottino, ormai finito nelle mani dell’avvocato Palladini. Diego tenterà di aiutare la sua compagna e le suggerirà a Lia di rivolgersi a Niko, in modo da sapere se, legalmente, si possa fare qualcosa, per entrare in possesso del tesoro. Attualmente, non è chiaro se Poggi darà speranze a Lia o se la causa sia persa in partenza.