Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, ambientata in un immaginario condominio di Posillipo. Le trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 5 al 9 dicembre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'insistenza di Niko nel voler portare avanti i suoi piani di vendetta, sull'incontro fra Bianca ed Antonello, sulle pene d'amore di Cerruti e sul desiderio di Alice di conquistare Nunzio.

Manuela vuole aiutare Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Niko insisterà nel voler portare avanti a tutti i costi la folle proposta di Manlio. Jimmy noterà lo strano comportamento del padre e racconterà i suoi sospetti a Manuela. Incuriosita dalle parole del bambino, Manuela deciderà di affrontare Niko per capire cosa gli stia succedendo. Per portare avanti i suoi piani di vendetta, il giovane venderà la sua auto, deciso più che mai ad andare fino in fondo. I suoi movimenti però insospettiranno qualcuno che potrebbe fermarlo. Nonostante ciò, Poggi sarà ad un passo dal compiere la sua vendetta ma l'aria natalizia che si inizia a respirare a palazzo Palladini potrebbe farlo desistere.

Mariella scopre il segreto di Cerruti

Bianca sarà molto felice del ritorno in classe di Antonello. Dopo il fallimento della festa a sorpresa organizzata per lui, la bambina gli consegnerà il suo regalo di compleanno in classe ma i loro compagni ne approfitteranno per deriderli. Una parola di troppo farà ripiombare il ragazzino in una vecchia e pericolosa dipendenza.

Mariella preparerà dei veri e propri propositi di guerra nei confronti delle sorelle Cirillo. Nel frattempo, Bice le chiederà aiuto per convincere il fratello, Salvatore, ad abbandonare il suo ultimo interesse amoroso che, a parer suo, non gli porterà nulla di buono. Insospettita dalla situazione, Mariella inizierà ad indagare, scoprendo che Cerruti si è invaghito di un uomo conosciuto online di nome Bufalotto che non vuole rivelare la sua identità.

Bice cercherà di convincere il fratello ad avere una nuova storia d'amore ma ad avere il colpo di fulmine sarà proprio lei.

Alice si rifiuterà di assecondare il volere di Marina e rifiuterà di iscriversi all'università. Decisa nel voler conquistare Nunzio, cercherà di sedurlo. Lia consoliderà il suo rapporto con Diego ma una scoperta improvvisa la riporterà nel passato. Una notizia inquietante distruggerà l'atmosfera natalizia alla terrazza, costringendo la famiglia di Bianca ad affrontare un problema che credevano risolto.