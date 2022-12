L'appuntamento con Un posto al sole prosegue su Rai 3 e le nuove anticipazioni del prossimo gennaio 2023, rivelano che il personaggio di Marina Giordano continuerà ad essere centrale.

La dark lady della soap opera serale sarà uno dei volti di spicco della serie e, come svelato in una recente intervista dalla stessa Nina Soldano, si ritroverà protagonista di una nuova intensa vicenda che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

Marina al centro delle trame di Un posto al sole di gennaio 2023

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole del prossimo gennaio 2023 continueranno ad avere Marina Giordano come protagonista assoluta.

Terminato il periodo in cui la donna ha dovuto mettersi in salvo dal suo pericoloso ex Fabrizio, sembrava che Marina avesse ritrovato di nuovo la serenità e la tranquillità al fianco di Roberto Ferri, ma così non sarà.

Ad anticiparlo è stato Nina Soldano che, in una delle sue ultime intervista, ha confermato che ci sarà una nuova storia forte che coinvolgerà la sua amatissima Marina.

Marina coinvolta in una nuova storia forte: anticipazioni Un posto al sole gennaio

"Con le riprese siamo già a metà gennaio, posso solo anticipare che a questa storia ne seguirà un'altra ancora più forte", ha dichiarato l'interprete di Marina.

Insomma, una nuova vicenda intricata sta per arrivare nelle trame di Un posto al sole e, anche questa volta, vedrà coinvolta Marina Giordano in prima persona.

Al momento, però, l'attrice ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e non ha fornito ulteriori indizi e dettagli su quello che succederà a Marina nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima stagione.

C'è da scommettere, però, che gli intrighi saranno dietro l'angolo e chissà se anche questa volta Marina si ritroverà in pericolo di vita, proprio come è successo già quando si trovava prigioniera nelle mani del suo ex Fabrizio.

Elena potrebbe ritornare nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda di Marina Giordano, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di gennaio 2023, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in scena della figlia di Marina Giordano, Elena.

L'attrice Valentina Pace, in questi giorni, ha postato delle stories che la ritraggono a Napoli in compagnia di altri protagonisti della soap opera.

Non si esclude, quindi, che la sua Elena possa essere rientrata in città dopo un lungo periodo di assenza, complice anche il ritorno della figlia Alice che, proprio in queste settimane, è ricomparsa a Napoli.

La famiglia di Marina si riunirà al completo nel corso delle prossime puntate del 2023? Lo scopriremo da gennaio in poi su Rai 3.