Anche nella settimana dal 12 al 16 dicembre Un posto al sole continuerà a offrire delle puntate avvincenti e piene di brio. Osservando il palinsesto di Rai 3, la soap più longeva d'Italia andrà in onda al solito orario delle 20:50 circa. Cosa succederà ai personaggi di Un posto al sole in questa settimana? Secondo le anticipazioni i telespettatori ne vedranno delle belle, soprattutto con il misterioso tesoro rinvenuto nel seminterrato di Palazzo Palladini. Mentre Alberto cercherà di vederci chiaro sulla vicenda, Lia entrerà in tensione quando apprenderà chi ha messo mano sul tesoro.

La situazione finirà per riversarsi anche nella relazione tra Lia e Diego.

Spazio a Viola che dovrà affrontare un'altra volta la furiosa e gelosa Rosa, tutto ciò mentre la piccola Bianca vivrà un periodo molto intricato a causa di Antonello. La bambina scoprirà chi è l'autore della challenge e la vicenda farà sprofondare nell'angoscia la sua famiglia. Marina sarà in procinto di fare i bagagli per passare il Natale all'estero, ma qualcuno glielo impedirà.

Un posto al sole, trame al 16/12: Lia scopre chi ha messo mano sul tesoro, tensione con Diego

Ancora una volta Nunzio resterà con l'amaro in bocca in quanto Chiara non rientrerà a Napoli e sarà così che il ragazzo noterà la scioltezza di Alice.

Quest'ultima pur di sedurre il figlio di Franco farà di tutto. Spazio al mistero del seminterrato di Palazzo Palladini. Il rinvenimento del tesoro porterà Alberto a chiedersi a chi possa appartenere, ignorando che Lia è a conoscenza della grande verità. La domestica di Ferri e Giordano avrà dei grossi problemi lavorativi a causa della sua reazione nervosa.

La scoperta di chi si è impossessato del tesoro non farà altro che rendere nervosa Lia, causando una sorta di reazione a catena che finirà per scuotere sia la sfera lavorativa che sentimentale. Le anticipazioni di Un posto al sole riportano che la domestica e Diego vivranno un momento di tensione!

Un posto al sole, episodi al 16/12: Damiano ringrazia Viola per averlo informato dei problemi del figlio

Per via di Manuel, che ha dei problemi, Rosa tornerà a scontrarsi con Viola. La moglie di Damiano continuerà a provare gelosia e voglia di rivalsa nei confronti della donna. Damiano, al contrario, sarà profondamente grato alla maestra Bruni per averlo informato sul figlio. A palazzo Ornella e Raffaele non potranno fare a meno di rimuginare sulle conseguenze che potrebbero scaturire dalla separazione di Viola ed Eugenio. Bice flirterà con Castrese Altieri, continuerà a esserne invaghita e il suo interesse per l'uomo non farà altro che aumentare. Salvatore avrà delle serie difficoltà a rendere reale la sua storia con Bufalotto.

Un posto al sole, puntate al 16/12: Marina vuole partire ma la nipote glielo impedisce, la scoperta di Bianca

Marina sarà determinata a partire per Londra, in modo da trascorrervi le vacanze di Natale. Sarà Alice a impedire alla nonna di lasciare Napoli, anche perché la ragazza non vuole separarsi da Nunzio. I tentativi di conquista di Alice sembreranno funzionare, visto che la complicità instauratasi tra la ragazza e Nunzio finirà per scaturire delle sorprese.

Bianca inizierà ad aprire gli occhi su Antonello, scoprendo che c'è proprio il suo zampino dietro la pericolosa web challenge. Antonello, scoperto da Bianca, non vorrà affrontare le conseguenze delle sue azioni e finirà per coinvolgere pericolosamente anche la ragazzina. Vedendo che la figlia non intende lasciare il suo amichetto da solo, Franco e Angela saranno in ansia, soprattutto quando Bianca finirà per ritrovarsi nel mezzo di una spiacevole situazione.