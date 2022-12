Continuano a essere molto movimentate le puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che ancora molte cose dovranno accadere e alcuni abitanti di Palazzo Palladini si ritroveranno davanti a molti problemi. In particolare Viola dovrà fare i conti con un episodio che la inquieterà in maniera particolare. Situazione molto complicata anche per due personaggi dopo il ritorno dalle loro vacanza. Tornati in città, Alberto e Clara trovano qualcosa di anomalo nella loro abitazione.

Trame Un posto al sole fine dicembre: Manuel si sente male durante la lezione

L'ultima settimana di dicembre si prospetta piena di colpi di scena per i telespettatori di Un posto al sole. Il giallo sui problemi di salute di Rosa e Manuel si farà sempre più misterioso. Viola deciderà di approfondire le indagini su quanto sta accadendo ai due, nel tentativo di vederci più chiaro. L'insegnante però, si ritroverà davanti a una situazione che la turberà parecchio. Tutto inizierà da una lezione che Viola si appresterà a fare al piccolo Manuel. La donna si ritroverà nell'abitazione dell'ex compagna di Renda, nell'intento di aiutare Manuel nei suoi studi. Nel corso della lezione, però, il piccolo Manuel si sentirà male.

Viola si spaventerà parecchio, tanto che diventerà pallida dalla paura.

Viola correrà da Damiano per informalo di quanto accaduto. I due insieme inizieranno a indagare e alla fine capiranno la motivazione dei malesseri di Manuel. L'insegnante scoprirà che il malessere che colpisce il bimbo è molto diffuso nelle persone che lavorano all'interno della fabbrica di Rosa.

Spoiler Un posto al sole, ultimi episodi di dicembre: Alberto e Clara derubati

Tra Damiano e Viola inizierà una collaborazione, alla scoperta dei problemi che si celano all'interno della fabbrica. La ricerca della verità, però, li porterà a trascorrere molto tempo insieme. Una vicinanza eccessiva, che inizierà a infastidire Viola.

L'insegnante si confiderà con Angela, rivelandole di cominciare a essere stanca dell'eccessiva vicinanza a Damiano.

Intanto Alberto e Clara torneranno dalla settimana bianca, e al loro rientro in casa scopriranno di essere stati derubati. Inizialmente i due non capiranno bene cosa sia stato effettivamente rubato, ma sarà chiaro che qualche malvivente ha approfittato della loro assenza per introdursi in casa. Le anticipazioni rivelano che, molto probabilmente, la colpevole del furto potrebbe essere Lia. La donna, in passato, si è fatta conoscere per le sue bugie, imbrogliando pure Diego.