Nella puntata di Un posto al sole del 6 gennaio ci saranno importanti novità e colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Alice prenderà una tragica decisione e Marina sarà in pena per lei. Nel frattempo Rosa riceverà una notizia che la metterà in pericolo, e minerà il suo futuro e quello di suo figlio, mentre Viola e Damiano attenderanno gli esiti delle analisi sui materiali usati nella fabbrica di giocattoli. Le gemelle Cirillo, invece, faranno un gesto di affetto per Serena.

Un posto al sole, anticipazioni 6 gennaio: Alice prende una tragica decisione

Alice è tornata a Napoli da qualche settimana e appena è rientrata si è innamorata di Nunzio. La nipote di Marina ha iniziato a lavorare al Caffè Vulcano come cameriera, in modo da stare vicina al cuoco. Con pazienza e tenacia, la giovane Pergolesi è riuscita a fare breccia nel cuore del ragazzo, che in un momento di debolezza si è lasciato andare alla passione. Le anticipazioni dell'episodio del 6 gennaio, però, non preannunciano nulla di buono, perché Alice prenderà una tragica decisione.

Un posto al sole, trama 6 gennaio: Marina in pena per la decisione tragica di Alice

Al momento le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di venerdì 6 gennaio non chiariscono cosa intenda fare la figlia di Elena.

L'unica cosa certa è che Marina sarà in pena per sua nipote. Giordano ha sempre avuto un occhio di riguardo per la ragazza. Ha tentato di aiutarla a non commettere errori, visto che fin dall'inizio si è accorta della tresca fra la ragazza e Nunzio. In base alle anticipazioni sembrerebbe che l'imprenditrice scopra quali siano le tragiche intenzioni di Alice, ma non è chiaro di cosa si tratti.

Chiara non verrà ancora messa al corrente del tradimento del suo fidanzato, e non è detto che la cameriera del Caffè Vulcano tenga ancora la bocca chiusa e decida di spifferare tutto alla sua rivale in amore.

Un posto al sole, puntata 6 gennaio: Rosa è in pericolo

Nella puntata di Un posto al sole del 6 gennaio verranno trattate anche le vicende di Rosa, che riceverà una notizia che potrebbe mettere in serio pericolo il suo futuro e quello del Manuel.

Nel frattempo Viola e Damiano saranno in attesa di avere i riscontri riguardo le analisi fatte sui giocattoli. Infatti i due sono andati all'Agenzia delle Dogane per fare analizzare un pallone da rugby del piccolo Manuel, ritenendo plausibile che il materiale fosse tossico e avesse causato i problemi agli occhi sia al bambino che a Rosa. Attualmente non è chiaro se nell'azienda dove lavori Rosa vengano usati materiali conformi. Manuela e Micaela, invece, faranno un insolito gesto di affetto nei confronti della loro sorella maggiore, regalandole un giorno di festa speciale.