Nella puntata di Un posto al sole andata in onda mercoledì 30 novembre, Silvia ha parlato delle sue imminenti vacanze natalizie. La proprietaria del Vulcano ha rivelato che le avrebbe trascorse tra Indica e Bari, in modo da stare vicino a sua madre e successivamente a Giancarlo. La questione, apparentemente banale, solleva però una delicata questione relativa al personaggio di Teresa Diacono.

A quattro mesi dalla scomparsa dell'attrice Carmen Scivittaro, gli sceneggiatori hanno avuto il tempo di decidere come proseguire con questo personaggio.

A seguire verranno analizzate le varie strade che gli autori potrebbero intraprendere per affrontare il tema, data la scomparsa dell'attrice che dava il volto a Teresina.

Un posto al sole: la scomparsa di Carmen Scivittaro

L'ultima apparizione del personaggio Teresa Diacono in Un posto al sole risale al maggio del 2018. Visto il peggioramento delle condizioni di salute dell'attrice, gli sceneggiatori non hanno potuto mai dare un degno epilogo alle vicende di questo personaggio e si è scelto così di tenerla perennemente off screen, come altri personaggi.

Inizialmente non c'erano i tempi tecnici per affrontare l'argomento e Teresa è stata più volte menzionata attraverso racconti e telefonate. Gli sceneggiatori non hanno mai voluto cancellare il suo personaggio, tuttavia dopo il decesso dell'attrice Carmen Scivittaro avvenuto il 14 agostoì, la questione è tornata alla ribalta.

Teresa sta bene e vive a Indica

A distanza di quattro mesi dalla scomparsa di Carmen Scivittaro, adesso ci sono i tempi tecnici per affrontare la questione Teresa. Per il momento Silvia ha parlato, con tranquillità di sua madre, a riprova che nell'universo di Upas Teresa è viva e in perfetta salute, tuttavia gli autori potrebbero affrontare il tema della sua morte durante le puntate natalizie.

L'atmosfera suggestiva delle vacanze invernali potrebbe fornire il giusto aggancio per parlare di un argomento così triste e delicato.

Le vacanza di Silvia potrebbero dare l'occasione per parlare della morte di Teresa

Le vacanze di Silvia potrebbero dare un'indicazione importante sul destino di Teresa. Di base gli sceneggiatori hanno solo tre strade.

La prima è continuare esattamente come hanno fatto fino ad oggi, ossia lasciando Teresa perennemente a Indica, senza mai mostrarla.

La seconda strada è forse la meno probabile e sarebbe quella del recasting. Difficile davvero però pensare che gli autori possano dare il ruolo a un'altra attrice.

L'ultima strada è quella di far morire Teresa anche nella finzione. Esiste già un precedente e riguarda la madre di Guido. In seguito alla morte dell'attrice Regina Senatore, si decise di far seguire analogo destino anche al suo personaggio. In un perfetto parallelismo, molto caro al daily drama partenopeo.