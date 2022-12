Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Nunzio, il quale si ritroverà a dover fare i conti con una brutta notizia che lo lascerà profondamente amareggiato e deluso.

La sua fidanzata Chiara, pur avendo la possibilità di ritornare per qualche giorno a Napoli, preferirà non mettere piede in città, rifiutando così anche la possibilità di trascorrere un po' di tempo al suo fidanzato.

Un duro colpo per Nunzio che, nel frattempo, sarà sempre più ammaliato dalla giovane Alice, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Alice non si arrende con Nunzio: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Alice non nasconderà il suo forte interesse nei confronti di Nunzio. La ragazza sta cercando di fare il possibile per trascorrere del tempo con il giovane ragazzo e, a tal proposito, deciderà anche di farsi assumere come cameriera al Caffè Vulcano.

In questo modo, infatti, Alice potrà trascorrere tempo con Nunzio e ogni occasione diventerà quella giusta per potersi intrufolare in cucina da lui e cercare di provocarlo.

Nunzio, però, cercherà sempre di essere rispettoso e proverà a farle capire di non essere interessato a questo tipo di avances.

Chiara non torna e 'rifiuta' Nunzio: anticipazioni Un posto al sole

Come se non bastasse, il ragazzo ha altri pensieri per la testa: è concentratissimo sul ritorno in città di Chiara che, nel giro di pochi giorni, potrà rimettere piede a Napoli.

La ragazza ha ottenuto un permesso dalla struttura dove si sta disintossicando e Nunzio non vede l'ora di poter trascorrere delle giornate insieme alla sua fidanzata.

Le anticipazioni di Un posto al sole, però, rivelano che l'entusiasmo del ragazzo verrà prontamente frenato da una chiamata inaspettata.

Chiara comunicherà a Nunzio che non tornerà a Napoli: ha scelto di rinunciare a queste giornate di permesso che le sono state concesse, per non vivere la magia del periodo natalizio, che le avrebbe riportato alla mente i bei momenti trascorsi con suo padre.

Nunzio cede con Alice e tradisce Chiara: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

In questo modo, quindi, la ragazza finirà per "rifiutare" Nunzio che, ovviamente, non la prenderà bene e non potrà fare a meno di sentirsi amareggiato e deluso.

Il colpo di scena si verificherà nel momento in cui Nunzio riceverà l'ennesima visita di Alice: il ragazzo, a torso nudo, dopo qualche esitazione iniziale finirà per cedere alle pressioni della nipote di Marina.

Alla fine, quindi, Nunzio finirà per cedere e si lascerà andare al tradimento ai danni di Chiara. La verità verrà fuori? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.