Continua l'appuntamento con Un posto al sole, che riserverà tante sorprese e colpi di scena nelle puntate di dicembre. Niko ha trovato i soldi per pagare l'uomo trovato da Manlio per vendicare Susanna, ma Jimmy ha capito che qualcosa non va, raccontando tutto a Manuela.

La giovane Cirillo, molto preoccupata, ha parlato con i cari di Niko, spiegando la situazione. Qualcuno interverrà prima che sia troppo tardi?

A tal proposito Luca Turco ha svelato che Niko cadrà in una trappola nei nuovi episodi di Upas, gelando i fan. Nel frattempo si tornerà a parlare anche della storia di Lia con risvolti davvero inaspettati.

Niko sta per cadere in una trappola: Un posto al sole anticipazioni

Il desiderio di vendicare Susanna è molto forte, e Niko sta mettendo a rischio la sua famiglia e se stesso per l'accordo stretto con Manlio, che ha ingaggiato un uomo per eliminare Lello.

Ora il denaro necessario c'è, ma Manuela ha scoperto che Niko si sta mettendo nei guai grazie alle attente osservazioni di Jimmy, sempre sul pezzo.

La vicenda prenderà una piega pericolosa, anche perché il giovane Poggi sta per cadere in una trappola che potrebbe avere delle conseguenze gravi. Sempre che Manuela o qualcuno dei suoi cari non lo salvi prima che sia troppo tardi.

Lia scopre la verità su Alberto e crea problemi

Secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole, Lia farà una scoperta che la riporterà al passato e che riguarda i famosi gioielli appartenuti alla sua famiglia.

Alberto, ignaro di tutto, continuerà con le sue indagini volte a scoprire a chi appartengono i monili che ha trovato nel seminterrato.

Peccato che Lia sa che Alberto ha i suoi gioielli, così inizierà a essere piuttosto nervosa, creando problemi non indifferenti sul posto di lavoro, che rischierà di perdere.

Lia si confiderà con Diego e tra i due ci sarà un momento di forte tensione, che metterà a repentaglio la loro relazione appena nata.

Alberto ingannerà Lia? Spoiler Un posto al sole

Qualora Alberto venga a sapere che i gioielli che ha trovato appartengano a Lia, difficilmente li cederà, avendoli trovati nel suo seminterrato e dunque considerandoli di sua proprietà.

Non si esclude che il furbo Palladini trovi un escamotage per ingannare la povera Lia, a un passo da recuperare ciò che apparteneva alla sua famiglia e cambiare vita, magari proprio con Diego.

In tutto ciò, Diego non saprà cosa fare, visto che Lia si metterà contro un personaggio potente e privo di scrupoli come Alberto.

Ricordiamo che le puntate di Un posto al sole vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e che gli episodi sono disponibili on demand accedendo al portale RaiPlay.