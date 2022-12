L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole nelle prime settimane del 2023 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena per gli appassionati della soap opera serale partenopea.

Nel corso di questi nuovi episodi potrebbe esserci spazio per una rottura definitiva tra Chiara e Nunzio, dopo che Alice è entrata nella vita del ragazzo.

Occhi puntati anche su Marina Giordano che, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, si ritroverà ancora una volta a rischiare.

Nunzio diviso tra Chiara e Alice nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

Nel dettaglio, le puntate di Un posto al sole del 2023 vedranno come protagonisti Chiara e Nunzio: la giovane Petrone tornerà a Napoli in occasione del periodo natalizio, spiazzando il suo fidanzato che ormai non si aspettava più il suo rientro in città.

Come se non bastasse, Nunzio si ritroverà a dover gestire una situazione che si preannuncia particolarmente turbolenta, dato che nel frattempo il ragazzo si è lasciato andare alla passione con la giovane Alice, tra le new entry in scena a Palazzo Palladini in questa stagione autunnale della soap.

Alice ha fatto breccia nel cuore del giovane Cammarota e, dopo il ritorno di Chiara, la ragazza non sarà per niente disposta ad arrendersi.

Chiara potrebbe scoprire il tradimento di Nunzio nelle prossime puntate di Un posto al sole

A nulla serviranno i tentativi di Nunzio di tenere distante Alice: la ragazza sarà pronta a tutto pur di non lasciarselo scappare e non si esclude che ben presto il loro segreto possa venire a galla.

Il sospetto, infatti, è che Chiara possa scoprire la verità sul tradimento di Nunzio e, a quel punto, ferita e amareggiata, potrebbe anche decidere di chiudere definitivamente la sua storia d'amore con il cuoco.

È bene precisare che si tratta per il momento di ipotesi e non di anticipazioni ufficiali.

Ma non è finita qui, perché al centro dei prossimi episodi di Un posto al sole 2023, ci saranno anche le vicende di Marina Giordano.

Marina rischia ancora nelle nuove puntate di Un posto al sole del 2023

La dark lady di Palazzo Palladini si ritroverà coinvolta in una nuova storia forte, così come ha svelato l'attrice Nina Soldano in una delle sue ultime interviste, anticipando quello che sarebbe successo nel corso degli episodi di gennaio 2023.

E così, per Marina, non ci sarà nuovamente pace: dopo essersi salvata dalle grinfie del suo pericoloso ex marito Fabrizio, la donna si ritroverà per l'ennesima volta a vivere una situazione rischiosa.