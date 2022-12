Le nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso del 2023 si preannunciano dense di colpi di scena e sorpresa. Al centro dell'attenzione potrebbero tornare le vicende di Elena Giordano, uno dei personaggi più amati della soap, assente ormai da diverso tempo.

E poi ancora, un'altra protagonista indiscussa della soap opera, sarà anche Marina Giordano: la dark lady di Palazzo Palladini, come svelato da Nina Soldano in una nuova intervista, sarà al centro di una nuova storia forte che terrà banco nelle prossime puntate di gennaio.

Alice e Nunzio sempre più vicini: anticipazioni Un posto al sole 2023

Nel dettaglio, le attuali puntate di Un posto al sole sono caratterizzate dall'arrivo del "ciclone" Alice che, di punto in bianco, ha rimesso piede in città ed è rimasta ammaliata e conquistata da Nunzio.

La nipote di Marina, giorno dopo giorno, si renderà conto di essere sempre più ammaliata da Nunzio, al punto che i due si lasceranno andare alla passione.

Sì, perché Nunzio dopo aver scoperto che Chiara non potrà tornare più in città durante il periodo natalizio, deciderà di farsi avanti con Alice e alla fine si ritroveranno in intimità insieme.

Elena potrebbe ritornare nel cast di Un posto al sole 2023

Come si evolverà la situazione?

In attesa di scoprirlo, nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole del 2023, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in città di un altro volto noto legato ad Alice.

Trattasi di Elena Giordano, il personaggio interpretato dall'attrice Valentina Pace che, proprio in questi giorni, ha condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram degli scatti dalla città partenopea.

L'attrice si è mostrata anche al fianco di altri volti della soap opera e, questi scatti lascerebbero pensare al fatto che potrebbe esserci stati un suo rientro sul set di Un posto al sole.

Insomma, dopo un lungo periodo di assenza, Elena potrebbe ricomparire nel cast e riprendere in mano le redini della sua vita, magari dando anche supporto a sua figlia Alice.

Marina al centro di una storia forte nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

Ma non è finita qui, perché nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole di questo 2023, ci sarà spazio anche per le vicende di Marina Giordano.

La dark lady di Palazzo Palladini tornerà al centro dell'attenzione e, come svelato in una delle sue ultime interviste, nel corso delle puntate di gennaio Marina sarà coinvolta in una storia forte che la vedrà protagonista in prima persona.

Dopo essersi salvata dal pericoloso ex Fabrizio, che l'aveva sequestrata, ecco che Marina si ritroverà al centro di una nuova vicenda intricata che promette colpi di scena e c'è da scommettere che, anche questa volta, riuscirà a tenere incollati gli spettatori.