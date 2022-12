L'appuntamento con Un posto al sole promette ancora una volta grandi colpi di scena e, nel corso delle prossime puntate del 2023, Marina Giordano tornerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della soap.

Dopo essersi ritrovata in pericolo nelle mani del suo ex Fabrizio, la dark lady di Palazzo Palladini si ritroverà a dover affrontare un'altra situazione che potrebbe darle filo da torcere e non si esclude che nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, Marina possa ritrovarsi per l'ennesima volta in pericolo.

Marina coinvolta in una storia forte: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole 2023 promette grandi sorprese in primis per quanto riguarda il personaggio di Marina, dato che la donna sarà al centro di una nuova "storia forte" così come ha dichiarato la stessa Nina Soldano in una delle sue ultime interviste.

I fan che speravano finalmente di vederla felice e serena al fianco di Roberto Ferri dovranno ben presto ricredersi, dato che la donna sarà al centro di questa nuova intricata vicenda che promette grandi colpi di scena e c'è da scommettere che riuscirà a tenere gli spettatori col fiato sospeso.

L'attrice Nina Soldano, infatti, ha anticipato che la vicenda di Fabrizio vista nel corso delle puntate di questo autunno, non è nulla rispetto a quello che dovrà vivere Marina a partire dalle puntate di Un posto al sole trasmesse durante il mese di gennaio.

Marina potrebbe trovarsi in pericolo nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

Insomma, il sospetto è che Marina per l'ennesima volta possa ritrovarsi in una situazione spiacevole e dopo essersi trovata già una volta in pericolo di vita, non si esclude che anche questa volta possa ricapitare la stessa cosa.

La signora Giordano si ritroverà ad avere a che fare nuovamente con il suo ex marito Fabrizio dopo che credeva di essersi finalmente sbarazzata di lui?

I dubbi in merito non mancano, dato che l'uomo aveva dimostrato di essere particolarmente pericoloso e soprattutto di avere il dente avvelenato nei confronti della donna.

Nunzio combattuto in amore nelle nuove puntate di Upas

In attesa di scoprire quali saranno le sorti di Marina nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole del 2023, spazio anche alle vicende di Nunzio.

Il ragazzo si ritroverà a dover gestire il ritorno in città della sua fidanzata Chiara e, al tempo stesso, dovrà affrontare anche le insistenze di Alice, che non ha alcuna intenzione di perderlo dopo il momento di passione vissuto insieme.

Come ne uscirà da questa situazione intricata? Sceglierà Chiara oppure Alice? Lo scopriremo nel corso degli episodi inediti del nuovo anno.