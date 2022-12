L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole del 2023 vedranno al centro dell'attenzione le vicende di Alice e Nunzio.

I due ragazzi saranno protagonisti di un bel po' di colpi di scena anche se, ad un certo punto, le anticipazioni della soap opera serale in onda su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena del tutto inaspettato che riguarderà Alice e finirà per far preoccupare moltissimo sua nonna, Marina Giordano.

Alice e Nunzio al centro delle nuove puntate di Un posto al sole 2023

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole del 2023 rivelano che Nunzio si renderà conto di provare anche lui qualcosa nei confronti della bella Alice che, da quando ha messo piede in città, ha scatenato molte emozioni nel suo cuore.

Nonostante la presenza in città della sua fidanzata Chiara, Nunzio non sarà per niente indifferente al fascino della nipote di Marina Giordano.

Tra i due nascerà un feeling speciale e, nel corso della serata di Capodanno, Nunzio non gradirà le attenzioni che la ragazza riserverà ad uno dei suoi amici.

'Vivranno delle belle situazioni', parla l'attrice di Alice nella soap Un posto al sole

Insomma, un vero e proprio triangolo sentimentale quello che si è venuto a creare nella soap opera serale in onda su Rai 3 e, come svelato dall'attrice che veste i panni di Alice, ci saranno ancora tanti colpi di scena.

"Vivranno delle belle situazioni, ma non posso dire di più", ha dichiarato l'interprete di Alice nel cast di Un posto al sole, Fabiola Balestriere, in merito a quello che gli sceneggiatori hanno messo a punto per le prossime nuove attesissime puntate di questo 2023.

Tuttavia, le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio anche per un evento che finirà per far preoccupare nonna Marina.

Alice vittima di un grave incidente nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023?

Al momento non si conoscono ancora i dettagli di quanto accadrà, ma non si esclude che possa essere qualcosa di particolarmente drammatico e serio.

Il sospetto, quindi, è che nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del 2023, Alice possa essere travolta da un evento tragico e per esempio ritrovarsi vittima di un brutto incidente stradale, magari dopo aver assistito a qualche scena legata proprio al suo amato Nunzio, per il quale ha perso completamente la testa.

Insomma, qualcosa di grave potrebbe stravolgere non solo la vita di Alice ma anche quella di sua nonna che, in queste settimane, ha accolto la nipote a Napoli, prendendola sotto la sua ala.

Come si evolverà questa situazione che vede coinvolta la giovane e affascinante Alice? Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi episodi di questa stagione in onda su Rai 3.