L'anno si sta per concludere, ma le puntate di Un posto al sole non smettono di andare in onda. Quella dal 12 al 16 dicembre sarà una puntata ricchissima di argomenti che verranno affrontati. Per 'colpa' di Manuel, Viola avrà uno spiacevole confronto con Rosa, verso cui proverà anche della gelosia. Nel corso della settimana, Franco e famiglia saranno in apprensione per Bianca, che vuole aiutare Antonello con la challenge.

Nunzio inizia a notare Alice

Nel corso delle puntate della settimana, Nunzio si mostrerà deluso da Chiara. Visto il suo stato d'animo, inizierà ad avvicinarsi ad Alice, mostrandosi interessato alla ragazza.

Nel frattempo, si parlerà sempre di Alberto e della sua ricerca del tesoro che si trova nel seminterrato. Riuscirà a capirne di più? In attesa di scoprirlo, Lia scoprirà chi ha rubato il tesoro, questo lo innervosirà non poco. Il suo stato d'animo potrebbe anche arrecarle dei problemi in ambito professionale.

Poi, Manuel parrà dare attenzione a Rosa, questo farà innervosire Viola, che proverà un mix di sentimenti, tra gelosia e senso di rivincita. Ma ancora verrà dato spazio a Lia, che a causa della sua ira - in seguito alla scoperta dell'identità di chi ha rubato il tesoro - avrà una discussione con Diego, discussione che potrebbe anche portare stravolgimenti nel loro rapporto non id poco conto.

Sempre nel corso della settimana, Ornella e Raffaele non potranno non pensare a ciò che porterà la separazione tra Eugenio e Viola, che potrebbe anche avere conseguenze nella loro vita. Poi, a proposito di Viola, Damiano le mostrerà la sua riconoscenza: lei lo ha informato dei problemi che ha il figlio, visto che lui non ne era a conoscenza.

Adesso potrà impegnarsi per capire come risolverli.

Spoiler 12-16 dicembre

Ormai quasi tutti inizieranno a sospettare che Antonello sia il fautore della challenge, compresa Bianca. In vista del Natale, Marina penserà di andare a Londra e passare li le festività. Vorrà portarsi anche Alice, che però non sembrerà essere interessata a lasciare Nunzio e quindi Napoli.

La convincerà? In attesa di scoprirlo, Salvatore cercherà di dare un senso concreto alla relazione via web con Bufalotto.

Bice sarà sempre più attratta da Castrese: la ragazza darà molte attenzioni al cugino di campagna di Mariella. Successivamente Antonello capirà che le conseguenze delle sue azioni (relative alla challenge) non possono essere cancellate, e per uscirne pulito parlerà con Bianca. Questa situazione porterà disagio in Angela, Franco e Giulia, visto che la ragazzina non vorrà abbandonare il suo amico, di cui è un po' infatuata. Ma ancora si tornerà a parlare di Nunzio e della sua amata Alice. I due sembreranno essere molto complici, ma qualcosa potrebbe cambiare.

Poi Sasà deciderà di scoprire l'identità dell'uomo che si nasconde dietro la chat misteriosa.

decide di mettere con le spalle al muro il suo misterioso contatto di chat, di cui finalmente si scoprirà l’identità. Proseguirà l'acceso scontro tra Mariella e le gemelle Cirillo. Infine, per Natale Michele farà una sorpresa a Rossella e Silvia, anche se non se ne conoscono i dettagli.