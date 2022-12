Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 19 al 23 dicembre, rivelano che Lia farà tutto il possibile per rimettere le mani sui gioielli appartenenti alla sua famiglia. Diego deciderà di aiutarla in questa sua battaglia, tuttavia quest'ultimo non sospetterà minimamente del fatto che la sua ragazza nasconda qualcosa.

Damiano si renderà conto dei problemi di salute di Manuel grazie all'aiuto di Viola, mentre quest'ultima inizierà a riflettere seriamene sul suo rapporto con Eugenio.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 dicembre: Diego si rivolge a Niko

Lia (Giuliana Vigogna), indispettita dalle spese folli di Alberto (Maurizio Aiello), deciderà di passare all'azione per recuperare il denaro che apparterrebbe alla sua famiglia. Diego (Francesco Vitiello), notando quanto la ragazza sia agitata, deciderà di aiutarla e le consiglierà si seguire la vicenda per vie legali, così Lia si rivolgerà a Niko (Luca Turco) in quanto legale.

La giovane cameriera di casa Ferri accetterà, tuttavia lo farà solo per non insospettire il suo fidanzato. Le anticipazioni confermano che Lia avrà in mente un piano molto differente per recuperare i beni appartenuti alla sua famiglia.

Lia nasconde un segreto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà svelato che Lia nasconde un segreto legato al suo passato. Tra le ipotesi più quotate c'è quella che la ragazza possa essere una Palladini, ma c'è anche chi pensa che Lia non sia legata alla famiglia ebrea e sia solo una truffatrice senza scrupoli.

In attesa di scoprire quale sia questa sconcertante verità, c'è la conferma che la giovane deciderà di agire contro Alberto, anche perché Niko confermerà che le vie legali risulterebbero tortuose.

Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 dicembre: Viola non sa se trascorrere il Natale con Eugenio

Dopo quanto accaduto con Antonello (Gennaro Filippone), Viola (Ilenia Lazzarin) farà un accorato appello ai suoi alunni, tuttavia le sue parole non sortiranno l'effetto sperato su Bianca (Sofia Piccirillo). La bambina, evidentemente ancora scossa, reagirà malissimo dinanzi alle parole dell'insegnante.

In seguito Damiano (Luigi Miele), grazie all’interessamento di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Viola, capirà la gravità del problema di salute del piccolo Manuel. L'agente di scorta proverà a parlarne con Rosa (Daniela Ioia) per prendere le dovute contromisure.

Nel frattempo Viola inizierà a riflettere sulla sua relazione con Eugenio (Paolo Romano) e inizierà a valutare se sia o meno il caso di trascorrere la viglia di Natale insieme a suo marito.