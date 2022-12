Nella puntata di Un posto al sole del 2 gennaio ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Mariella organizzerà una cena e, in quell'occasione, Sasà incontrerà Castrese. Nel frattempo, Nunzio e Chiara saranno in crisi e Alice penserà di essere la causa dei problemi della coppia.

Un posto al sole, anticipazioni 2/1: Mariella organizza una cena per Capodanno

Mariella ha molti amici e tenta sempre di essere un punto di riferimento per i suoi colleghi ei suoi cari.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 2 gennaio rivelano che la signora Del Bue deciderà di organizzare una cena per Capodanno. Al momento, non è chiaro chi sarà presente, ma l'unica cosa certa è che fra gli invitati ci saranno anche Sasà e Castrese. A questo punto, sarebbe ipotizzabile che alla tavolata non mancheranno anche Cotugno e Bice che, ultimamente, stanno trascorrendo molto tempo con la famiglia di Palazzo Palladini.

Puntata 2 gennaio Un posto al sole: Sasà incontra Castrese

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Sasà aveva conosciuto in chat un misterioso uomo, che si chiamava ''Bufalotto''. Attualmente, Cerruti non ha ancora scoperto che, dietro al soprannome, in realtà si cela Castrese, figlio del cugino di Mariella.

Durante l'episodio del 2 gennaio ci sarà un colpo di scena, perché alla cena che organizzerà la signora Del Bue, ci saranno anche Salvatore e il figlio di Espedito. Il vigile e l'imprenditore del caseificio si troveranno, inaspettatamente, insieme, ma non è chiaro se in quell'occasione il fratello di Bice capirà che il parente di Altieri è ''Bufalotto''.

Nel frattempo, Sasà riceverà una sorpresa.

Un posto al sole, puntata 2/1: Nunzio e Chiara sono in crisi

Durante la puntata di Un posto al sole del 2 gennaio, verranno anche trattate le vicende di Nunzio, Chiara e Alice. Petrone e Cammarota entreranno in crisi ma, attualmente, non è chiaro come mai la coppia avrà problemi. L'unica cosa certa è che la nipote di Marina verrà a sapere che fra il cuoco di Caffè Vulcano e la sua fidanzata ci sarà maretta e, quindi, inizierà a sospettare che la colpa sia sua.

A quel punto, Pergolesi rischierà di fare venire alla luce la sua relazione clandestina fra lei e il figlio di Franco Boschi. Le indiscrezioni trapelate in rete non fanno sapere se Chiara scoprirà la tresca del suo compagno con la cameriera del locale di Silvia e non è emerso ancora se Nunzio, in preda ai sensi di colpa, possa confessare a Petrone di avere intrapreso una storia d'amore parallela con Alice.