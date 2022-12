Le puntate di Un posto al sole della prima settimana di gennaio saranno ricche di novità e colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Alberto e Clara saranno in crisi, dopo avere appreso da Diego che i gioielli trovati dall'avvocato nel seminterrato appartengono alla famiglia di Lia. Anche altre coppie vivranno momenti difficili per via di un terzo incomodo. Alice continuerà a non rinunciare a Nunzio, nonostante la presenza di Chiara, mentre Speranza e Samuel avranno problemi perché Micaela prenderà una sbandata per il figlio di Elvira.

Un posto al sole, anticipazioni al 6/1: Alberto e Clara in crisi a causa di Lia

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana fino al 6 gennaio, Alberto e Clara saranno al corrente che i gioielli recuperati dall'avvocato, nel suo seminterrato, appartenevano alla famiglia di Lia. I genitori del piccolo Federico verranno a sapere la cosa da Diego, che troverà il modo di parlare con Clara della cosa.

Nei recenti episodi della soap partenopea il figlio di Raffaele ha tentato di fare qualcosa per la sua compagna, chiedendo a suo cugino Niko qualche consiglio su come procedere legalmente per recuperare i preziosi monili della famiglia di Longhi. Le anticipazioni non preannunciano nulla di buono per Palladini e la sua compagna che, a causa delle parole del giovane Giordano, entreranno in crisi.

Al momento non è ancora chiaro se l'avvocato negherà di avere rubato il tesoro o se verrà messo alle strette dalla domestica di Ferri, dal figlio del portiere o addirittura da Clara.

Un posto al sole, puntate al 6/1: Nunzio rischia di fare scoprire a Chiara il tradimento

Nei recenti episodi di Un posto al sole, Nunzio si è lasciato travolgere dalla spensieratezza di Alice, iniziando con lei una storia clandestina.

Cammarota ha tentato di mantenere nascosto il flirt con la sua collega, nonostante sia fidanzato con Chiara. Nelle recenti puntate di Upas, però, Petrone è tornata a Napoli, per questo motivo il figlio di Franco Boschi dovrà barcamenarsi fra l'amante e la compagna. Le anticipazioni rivelano che Nunzio rischierà con Chiara, il quanto il cuoco del Caffè Vulcano rischierà uscire allo scoperto con la sua tresca con Alice.

Quest'ultima, però, non vorrà rinunciare alla sua storia d'amore con Nunzio e sarà sempre più determinata a fare valere i suoi sentimenti.

Un posto al sole, episodi al 6/1: Speranza e Samuel in crisi per colpa di Micaela

Anche Speranza e Samuel attraverseranno un momento delicato, perché entreranno in crisi per colpa di Micaela. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la mamma del piccolo Jimmy si prenderà una cotta per il figlio di Elvira, e a quel punto la nipote di Mariella sarà infastidita. Al momento non è chiaro se la giovane Altieri litighi con la gemella Cirillo o se ad avere la peggio sarà il suo fidanzato. L'unica cosa certa è che la moglie di Guido prenderà in mano la situazione e proverà a risolvere i problemi sentimentali di sua nipote. Ci sarà anche un colpo di scena, perché Sasà scoprirà che dietro al nickname ''Bufalotto'' c'è Castrese, ma le anticipazioni non lasciano intendere se il vigile sia contento o meno della cosa.