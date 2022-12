Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nelle prossime puntate del daily drama partenopeo verrà dato ampio spazio alla giovanissima coppia formata da Bianca e Antonello. Antonello riproporrà la sua web challenge designando nuovamente Gaia come sua vittima. Stavolta però il ragazzino verrà scoperto e dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni scellerate.

Le anticipazioni rivelano inoltre che la piccola Boschi, seppur consapevole della colpevolezza del suo compagno di classe, deciderà di seguirlo e assecondarlo nelle sue scelte sbagliate.

In particolare pare che i due faranno qualcosa che metterà fortemente in ansia i loro genitori.

Un posto al sole: Bianca scopre chi è il misterioso game master

Nei nuovi episodi di Upas di dicembre, Bianca (Sofia Piccirillo) e Antonello (Gennaro Filippone) verranno scherniti dagli altri loro compagni di classe a causa della loro tenera amicizia. Questo astio finirà però per rafforzare il loro legame, tuttavia risveglierà anche nel ragazzino il lato oscuro che aveva tenuto celato da diverse settimane.

Antonello deciderà di riproporre le sue web challenge e sceglierà come vittima la piccola Gaia (Sofia Prisco), rea di averlo definito uno "sfigato", durante una telefonata. Stavolta però la piccola Boschi, da degna erede di suo padre, metterà insieme i diversi indizi e giungerà alla conclusione che dietro queste sfide si nasconda proprio Antonello.

Un posto al sole: Franco e Angela in ansia per la loro figlia

Antonello, per la prima volta, si troverà così a dover affrontare le responsabilità delle sue azioni. Il ragazzino non sarà solo però in questo difficile percorso, dal momento che potrà contare sul sostegno della sua amica Bianca.

Nel frattempo,Giulia (Marina Tagliaferri), Angela e Franco saranno in ansia per il destino della bambina, ma perché?

Gli adulti, apparentemente avranno un ruolo da comprimari in questa vicenda. Le anticipazioni confermano infatti che sarà Bianca la prima a scoprire la verità. Probabile che in seguito anche loro vengano a conoscenza di quelle che ha fatto Antonello, ma da cosa potrebbe derivare la preoccupazione per la ragazzina?

La piccola Boschi è in pericolo

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da dal 12 al 16 dicembre, rivelano che Bianca deciderà di non lasciare solo Antonello, nonostante stia compiendo delle scelte sbagliate. Viene aggiunto inoltre che, a causa delle azioni del bambino, la piccola Boschi si troverà in serio pericolo.

Lecito ipotizzare che Antonello preferirà scappare piuttosto che affrontare le sue responsabilità e Bianca, invaghita del ragazzino, deciderà di seguirlo. Per scoprire se sarà questo il pericolo che dovrà affrontare la bambina o altro, occorrerà attendere però i prossimi giorni.