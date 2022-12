Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e la settimana dal 26 al 30 dicembre vedrà protagonista Nunzio che dovrà affrontare l'arrivo di Chiara e l'insistenza di Alice che non avrà nessuna intenzione di farsi da parte. Nel frattempo, grazie all'aiuto di Damiano, Viola scoprirà la causa del malessere di Manuel e Rosa e più tardi si confiderà con Angela sulla vicinanza tra lei e l'agente di scorta. Renato, invece, si confiderà con Filippo sulla situazione di Niko. Ci sarà spazio anche per Alberto e Clara che al loro ritorno dalla vacanza troveranno qualcosa di strano in casa e infine Mariella capirà che è il caso di allontanarsi dalle questioni tra Bice e Salvatore.

Cotugno sarà un moderno 'Scrooge': anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 26 al 30 dicembre raccontano che la settimana si aprirà con una puntata speciale che vedrà protagonista Cotugno nei panni di un moderno Scrooge, il personaggio de Il Canto di Natale di Dickens. Il vigile si preparerà a incontrare i fantasmi del passato, del presente e del futuro ed emergerà qualcosa di inedito sul personaggio. Per Nunzio, invece, il ritorno a Napoli di Chiara complicherà le cose e si ritroverà diviso tra l'amore per la sua fidanzata e la passione per la spensierata Alice. La nipote di Marina non avrà nessuna intenzione di farsi da parte , nonostante i figlio di Franco le dirà di allontanarsi da lui e organizzerà una festa per Capodanno.

Per Nunzio sarà complicato riuscire a convincere Chiara a non andare all'evento. Nel frattempo, Bianca sarà molto triste e Giulia la porterà in un posto in cui farà un incontro speciale.

Viola e Damiano scopriranno la causa del problema di Manuel: anticipazioni dal 26 al 30 dicembre

Le puntate di Un Posto al sole della settimana dal 26 al 30 dicembre vedranno protagonista anche Viola che continuerà a seguire Manuel nei suoi studi.

Mentre Antonio sarà in compagnia di suo padre, la figlia di Ornella preparerà la lezione per il suo allievo ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Grazie a Damiano, Viola capirà che il malessere di Rosa e di Manuel è dovuto ad un fenomeno molto diffuso e inquietante. Le anticipazioni non rivelano esattamente di cosa si tratti, ma è molto probabile che il problema agli occhi dei due protagonisti sia dovuto alla fabbrica di giocattoli in cui lavora la donna e che potrebbe essere la stessa che ha prodotto il giocattolo pericoloso dato in regalo a Federico.

Tra Viola e Damiano, inoltre, ci sarà una complicità sempre maggiore e la donna si confiderà con Angela.

Renato si confiderà con Filippo, preoccupato per Niko

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 26 al 30 dicembre rivelano che Alberto e Clara torneranno dalla settimana bianca, ma al loro arrivo a Napoli noteranno qualcosa di strano in casa. Le trame non spiegano cosa succederà, ma non è escluso che Lia possa essersi introdotta in casa dell'avvocato per riavere i gioielli che appartenevano alla su famiglia. Renato, invece, noterà che Niko non riuscirà ancora a dimenticare quello che è accaduto a Susanna e si confiderà con Filippo perché sarà molto preoccupato per lui. Nel frattempo, Mariella si sentirà sempre più in difficoltà per l'invadenza di Bice e Salvatore e capirà che forse è il caso di seguire i consigli di Guido e non farsi più coinvolgere nelle vicende sentimentali dei suoi amici.