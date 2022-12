Diego e Aneta si sono conosciuti e innamorati a Uomini e donne. Così è iniziata la loro storia d'amore, ma nella giornata di venerdì 23 dicembre l'ex dama del dating show ha annunciato, sul suo profilo Instagram, che la relazione con Tavani è terminata. Ha anche rivelato che il suo ex compagno le aveva chiesto una pausa di riflessione e che il suo ex compagno si è comportato in maniera poco matura.

Uomini e Donne: le parole di Aneta sulla rottura con Diego

Sembrava un amore da favola invece, dopo pochi mesi, la storia fra Diego Tavani e Aneta Buchtova è giunta al capolinea.

Nel pomeriggio del 23 dicembre, l'ex dama del parterre di Uomini e Donne ha pubblicato una storia Instagram per annunciare la fine della sua relazione con il tabaccaio romano. Aneta ha voluto condividere con i suoi follower, che l'hanno sostenuta durante il suo percorso nel dating show, quello che è accaduto con il suo ormai ex compagno. Buchtova ha dichiarato: ''Ciao a tutti, visto l'affetto che mi avete sempre dimostrato, dato probabilmente anche per il mio modo di essere stata sempre sincera e trasparente, mi sento di dirvi che la mia storia con Diego è giunta al capolinea".

Uomini e Donne: il commento di Aneta sul comportamento di Diego

Aneta ha poi spiegato cosa è accaduto fra lei e Diego: ''Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione, a cui non ho mai creduto, si è rivelata purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto, che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia''.

In base al racconto dell'ex dama di Uomini e Donne, sembrerebbe che inizialmente Tavani abbia chiesto alla sua compagna una pausa di riflessione, non volendo avere un confronto. Per tale motivo l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi avrebbe ritenuto il comportamento del tabaccaio poco maturo, visto che non ha voluto affrontare la questione faccia a faccia.

Uomini e Donne: la storia d'amore fra Diego e Aneta

Dopo la fine della sua relazione con Ida Platano, Diego aveva incontrato Aneta. Fin dai primi incontri la coppia aveva mostrato un forte feeling e Diego aveva deciso di lasciare la trasmissione con Aneta. I due innamorati hanno spesso condiviso sui social alcuni video e scatti insieme.

Anche durante l'estate del 2022, i due ex protagonisti del trono over hanno pubblicato alcuni momenti, mentre erano in vacanza e in giro per l'Italia. Al momento non è chiaro come mai Diego abbia deciso di prendersi una pausa di riflessione e, dopo le parole di Aneta, non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione sul suo profilo Instagram.