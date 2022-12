L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda lunedì 12 dicembre 2022, con una attesa puntata che apre la settimana di messa in onda del talk show pomeridiano di Maria De Filippi fino al 16 dicembre 2022.

Le anticipazioni sul programma Mediaset rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano che, a distanza di settimane dalla fatidica scelta finale che l'ha portata ad uscire di scena assieme ad Alessandro Vicinanza, avrà modo di rimettere piede in trasmissione e racconterà l'evolversi della sua relazione tirando in ballo anche Riccardo Guarnieri.

Ida Platano torna in studio con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 12 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata di Uomini e donne trasmessa 12 dicembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende dei Ida Platano.

Il ritorno della dama siciliana è attesissimo dai fan e spettatori del talk show, curiosi di scoprire come si sta evolvendo la situazione con Alessandro Vicinanza, dopo che insieme hanno scelto di uscire di scena dal cast del talk show pomeridiano per viversi la loro favola d'amore lontani dai riflettori.

Ebbene, una volta rientrati in studio, Ida non nasconderà che in queste prime settimane di frequentazione fuori dallo studio tv, c'è stato spazio anche per una prima crisi di coppia.

Ida e Alessandro messi in crisi da Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 12 dicembre

I due protagonisti del trono over si sono ritrovati ad affrontare il loro primo "momento no" e, il motivo di tale situazione, ha avuto come protagonista Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 12 dicembre 2022, rivelano che il cavaliere pugliese è stato tirato in ballo dalla sua ex fidanzata, la quale ha raccontato in studio di aver ricevuto dei messaggi proprio da Riccardo, in seguito alla scelta finale.

Un gesto che non è piaciuto per niente ad Alessandro Vicinanza: gli spoiler del talk show pomeridiano di Canale 5 rivelano che il nuovo fidanzato di Ida Platano ha visto che questi messaggi come una provocazione nei suoi confronti.

Riccardo attaccato in studio: anticipazioni Uomini e donne del 12 dicembre

Sta di fatto che, la situazione in studio, si è letteralmente infuocata e le anticipazioni della puntata di questo pomeriggio di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per un confronto acceso tra Ida, Alessandro e Riccardo.

Gli opinionisti in studio non saranno affatto clementi nei confronti di Riccardo Guarnieri: il cavaliere pugliese, infatti, durante le ultime registrazioni non si è mai sbilanciato nei confronti della sua ex fidanzata, salvo poi farlo fuori lontano dai riflettori mediatici.

Ecco perché l'atteggiamento di Riccardo è stato sonoramente bacchettato, in primis da Gianni Sperti che non si è fatto problemi ad attaccarlo in studio. E, dopo le numerose critiche ricevute per il suo comportamento, Riccardo Guarnieri ha scelto di abbandonare la trasmissione.