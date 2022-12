L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 nella giornata del 13 dicembre e, le anticipazioni di questa nuova puntata, rivelano che Pinuccia continuerà ad essere una delle protagoniste in studio. La dama di Vigevano, però, questa volta la combinerà grossa, dato che arriverà a mettere in scena un finto malore in trasmissione.

Spazio poi anche alle vicende di Lavinia Mauro che, in questo nuovo appuntamento, si ritroverà protagonista di una intensa esterna con Alessio Campoli.

Lite tra Pinuccia e Tina in studio: anticipazioni Uomini e donne 13 dicembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di martedì 13 dicembre rivelano che andrà in onda la seconda parte della registrazione iniziata questo lunedì pomeriggio 12 dicembre.

Al centro dell'attenzione continuerà a esserci la dama Pinuccia che, questa settimana, ne ha dette di tutti i colori nei confronti di opinionisti e del cavaliere Alessandro. La dama si è ritrovata ai ferri corti con il cavaliere che, in studio, ha ammesso di essere stufo del suo atteggiamento e del suo modo di fare fin troppo possessivo.

Ebbene, le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne rivelano che la situazione in studio non sarà destinata a placarsi, dato che Pinuccia sarà protagonista di un nuovo episodio molto particolare.

Pinuccia finge un malore in studio: anticipazioni Uomini e donne 13 dicembre

La dama di Vigevano si ritroverà per l'ennesima volta ai ferri corti con Tina Cipollari: tra le due ci sarà un'accesissima discussione in studio che porterà ad una lite e, al termine dello scontro verbale, ecco che Pinuccia metterà in scena un finto malore.

La donna farà credere di essersi sentita male, al punto da far preoccupare anche la conduttrice. Maria De Filippi, infatti, interverrà in prima persona per cercare di capire cosa stia succedendo a Pinuccia, dato che la dama si accascerà sul pavimento. Ben presto sarà evidente che è solo una messa in scena, dato che il malore che si vedrà in trasmissione sarà frutto di una "strategia" della dama.

Dopo questo finto malore in studio, Pinuccia non ha preso più parte alle registrazioni successive di Uomini e donne che andranno in onda tra dicembre e gennaio su Canale 5.

Lavinia esce con Alessio Campoli: anticipazioni Uomini e donne 13 dicembre

Inoltre, le anticipazioni della prossima nuova puntata di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche della tronista Lavinia che, ormai, sta portando avanti il suo percorso insieme ai due pretendenti Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Ci sarà un'intensa esterna che la tronista ha fatto in compagnia di Campoli: i due hanno trascorso del tempo insieme e, il ragazzo, ha scelto di portare la tronista in quello che è stato il luogo simbolo della sua adolescenza.

Un'esterna che si preannuncia particolarmente emozionante, durante la quale non sono mancate le effusioni tra i due ragazzi ma, alla fine, non c'è stato nessun bacio.