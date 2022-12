L'appuntamento con Uomini e donne prosegue il 6 e 7 dicembre 2022 con due nuove puntate inedite in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per una nuova sfilata che vedrà protagoniste le dame del parterre over ma, soprattutto, ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano.

Dopo la fatidica scelta finale di Ida che l'ha portata a lasciare il programma con Alessandro, la dama siciliana ricomparirà in studio e sarà pronta ad affrontare anche il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

La nuova sfilata degli over: anticipazioni Uomini e donne 6-7 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 6 e 7 dicembre 2022 rivelano che tornerà la sfilata delle dame del trono over.

Come succedeva in passato, le protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi si metteranno in gioco e sfileranno sulla passerella allestita in studio, per cercare di conquistare il titolo di vincitrice.

A giudicare le esibizioni saranno i cavalieri stessi del trono over che, al termine della sfilata, dovranno decretare la dama vincitrice di questa settimana.

Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera che, in queste settimane, sta portando avanti il suo percorso con le pretendenti Alice e Carola, entrambe giunte al rush finale della scelta.

Il ritorno di Ida Platano in studio: anticipazioni Uomini e donne 6-7 dicembre

Tuttavia, il colpo di scena delle prossime puntate di Uomini e donne, avrà a che fare con il ritorno in studio di Ida Platano.

Le anticipazioni del 7 dicembre, infatti, rivelano che partirà la registrazione in cui la dama siciliana sarà nuovamente ospite in studio, a distanza di un po' di settimane dalla fatidica scelta finale che l'ha portata ad abbandonare lo studio del talk show Mediaset assieme ad Alessandro Vicinanza.

Ida rimetterà piede in trasmissione per fare un bilancio di questa nuova storia d'amore che la vede protagonista e, in studio, la dama siciliana ammetterà che tutto sta proseguendo nel migliore dei modi.

Il feeling tra Ida e Alessandro cresce sempre più e i due si diranno sempre più convinti e certi della scelta fatta in trasmissione.

Ida affronta l'ex Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 6-7 dicembre

Tuttavia, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida avrà modo di affrontare in studio anche il suo ex storico Riccardo Guarnieri.

La love story tra i due è ormai giunta definitivamente al capolinea ma, nel corso delle prossime puntate, la dama deciderà di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Sì, perché Ida rivelerà che dopo la registrazione della scelta finale, Riccardo è tornato a farsi sentire. Il cavaliere pugliese le ha mandato dei messaggi che hanno creato anche un po' di tensioni con Alessandro.

In studio, quindi, verrà fuori questo retroscena sul dopo scelta di Ida e ci sarà spazio per un nuovo acceso confronto tra Ida e Riccardo, durante il quale il cavaliere pugliese sarà aspramente criticato dagli opinionisti.