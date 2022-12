L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda dal 12 dicembre in poi su Canale 5 e, le anticipazioni delle prossime nuove puntate, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere del trono over, dopo l'addio e l'uscita di scena definitiva della sua ex Ida Platano, sarà al centro dell'attenzione per l'evolversi del suo rapporto con Gloria.

Occhi puntati anche sulle vicende del tronista Federico Nicotera che, nel corso dei prossimi appuntamenti del mese di dicembre, si ritroverà a fare i conti con un sonoro rifiuto.

Riccardo al centro dell'attenzione: anticipazioni Uomini e donne dal 12 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la programmazione del talk show riprenderà regolarmente da lunedì 12 dicembre 2022, dopo la pausa per il Ponte dell'Immacolata.

La trasmissione, infatti, eccezionalmente per questa settimana ha saltato l'appuntamento di giovedì e venerdì pomeriggio, ma sarà nuovamente in onda da lunedì pomeriggio per una nuova settimana di programmazione.

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate? Le anticipazioni rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Riccardo Guarnieri, il quale finirà al centro del dibattito in studio per l'evolversi del suo rapporto con la dama Gloria.

Riccardo lascia Gloria: nuove anticipazioni Uomini e donne

Dopo aver incassato il colpo per l'addio di Ida Platano al programma assieme ad Alessandro Vicinanza, ecco che Riccardo deciderà di darsi una seconda chance al fianco della dama Gloria.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che i due saranno protagonisti di una serie di incontri che avverranno fuori dallo studio televisivo, i quali lasciavano sperare in un trionfo dell'amore anche per il cavaliere pugliese.

Ma, alla fine, le cose andranno in maniera del tutto differente. Sì, perché Riccardo, in studio, ammetterà di aver capito che Gloria non è la persona che sta cercando e, di conseguenza, quella giusta per lui.

A tal proposito, quindi, il cavaliere pugliese annuncerà di voler chiudere definitivamente il suo legame con Gloria e voltare pagina.

Un addio che, tuttavia, Riccardo non ha comunicato "in faccia" alla diretta interessata, dato che Gloria non ha preso parte alla registrazione in cui il cavaliere ha annunciato la sua scelta finale sul loro rapporto.

Federico rifiutato da Alice: anticipazioni Uomini e donne dal 12 dicembre

Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera che, ormai, si sta avvicinando verso l'epilogo del suo percorso in studio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste dal 12 dicembre in poi su Canale 5, rivelano che Federico si lascerà andare sempre più con la pretendente Carola.

Il feeling tra i due crescerà in maniera esponenziale e si ritroveranno a vivere un nuovo momento di passione insieme.

Tali atteggiamenti da parte del tronista, scateneranno l'ira di Alice che non si farà problemi a rifiutarlo. La ragazza, infatti, deciderà di non presentarsi all'esterna fissata e stabilita con Federico e in tal modo, darà una lezione del tutto inaspettata al tronista.

In studio, Federico, proverà a correggere il tiro e cercherà di riconquistare di nuovo il gradimento della pretendente.