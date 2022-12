Nelle puntate di Uomini e donne di dicembre ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti del parterre over. Le anticipazioni su quanto verrà trasmesso in televisione rivelano che Gemma continuerà a uscire con Mario, ma in studio nasceranno discussioni a causa di una telefonata. Pinuccia e Tina avranno l'ennesimo scontro, e la dama di Vigevano fingerà di svenire. Ida e Alessandro, invece, torneranno nel dating show e racconteranno come sta precedendo la loro storia d'amore.

Uomini e Donne, puntate di dicembre: Gemma esce con Mario

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre, Gemma ha raccontato i suoi primi due incontri con Mario, affermando di essere entusiasta per la nuova conoscenza.

Le anticipazioni delle prossime puntate, diffuse su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la conoscenza fra Galgani e il cavaliere continuerà. La coppia sarà al centro dello studio e racconterà come prosegue la frequentazione, ma non saranno tutte rose e fiori.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma e Mario discutono

Per Gemma non procederà per il meglio la conoscenza con Mario. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che i due saranno al centro dello studio e spiegheranno cosa sta accadendo fra loro. A scaldare gli animi ci saranno discussioni per via di una telefonata. Al momento non sono trapelati altri indizi su quanto accaduto e potrebbe essere ipotizzabile che Gemma, come già accaduto in precedenza con altri pretendenti, possa avere avuto da ridire sul contenuto di una chiamata o sulle poche telefonate fatte dal single durante la loro frequentazione.

Uomini e Donne: Pinuccia e Tina litigano e la dama finge di svenire

Pinuccia e Tina saranno protagoniste dell'ennesimo scontro. Nelle puntate di Uomini e Donne di dicembre, la dama di Vigevano discuterà con Cipollari e, dopo la forte lite, Pinuccia fingerà di svenire accasciandosi a terra. A quel punto Maria De Filippi sarà costretta a intervenire.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza torneranno nella trasmissione di Canale 5 per raccontare come sta procedendo la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. Durante un ballo fra i due fidanzati, Riccardo Guarnieri avrà una reazione inaspettata: scoppierà in lacrime e lascerà lo studio. Al momento non è chiaro se il cavaliere tarantino lascerà il dating show a causa degli attacchi subiti o per avere sofferto rivedendo la sua ex fidanzata felice fra le braccia del nuovo compagno.