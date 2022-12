Le anticipazioni della nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di gennaio 2023, rivelano che ci sarà spazio per nuovi intrighi sentimentali riguardanti la dama torinese Gemma Galgani.

Inoltre Gloria deciderà di lasciarsi alle spalle e dimenticare la frequentazione con Riccardo Guarnieri, mentre Paola si ritroverà a lasciare lo studio in lacrime.

Gemma chiude con Agostino: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse a gennaio 2023 su Canale 5, rivelano che Gemma deciderà di mettere la parola fine alla sua frequentazione con Agostino, il nuovo cavaliere che aveva chiesto di poter approfondire la frequentazione con la dama torinese.

Il motivo? Gemma ammetterà che Agostino non l'ha colpita e per tale ragione preferirà non portare avanti inutilmente questa frequentazione.

Intanto, però, la dama torinese è uscita in esterna anche con Alessandro che, nel frattempo, è stato protagonista pure di una esterna con Paola.

In un primo momento, lui ha dichiarato che durante l'incontro con Paola c'è stato un bacio a stampo ma, di fronte a tali dichiarazioni, la reazione della dama non è stata delle migliori.

Paola lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse a gennaio in tv, rivelano che Paola ha lasciato lo studio in lacrime e, in seguito, c'è stata una forte discussione in studio.

I due si sono confrontati e, nel corso della chiacchierata, è venuto fuori che tra Alessandro e Paola ci sarebbe stato qualcosa in più di un semplice bacio.

Gemma prenderà le difese di Alessandro, sostenendo che nel momento in cui sono usciti insieme, il cavaliere non si sarebbe affatto comportato male nei suoi confronti. Immediata la reazione di Tina Cipollari che, nel corso di queste nuove puntate registrate oggi 21 dicembre, non si farà problemi a bacchettare la dama torinese.

Gloria volta pagina dopo Riccardo: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Inoltre, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di gennaio, rivelano che si tornerà a parlare anche di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese confermerà la sua intenzione di voler troncare definitivamente con la dama Gloria, dopo aver precisato già in passato di non essere predisposto a portare avanti la frequentazione.

La reazione di Gloria non si farà attendere: la dama incasserà il colpo e, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, si dirà pronta ad andare avanti e voltare pagina definitivamente. Per lei arriverà un nuovo cavaliere interessato a conoscerla e, a quel punto, Gloria deciderà di "tenerlo" e di frequentarlo.