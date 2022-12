Le nuove anticipazioni di Uomini e donne raccontano che nelle puntate in onda su Canale 5 a partire dal 9 gennaio 2023 ci saranno molti colpi di scena, a partire dall'abbandono di Federico Dainese.

Sempre per quanto riguarda il trono classico, lite furibonda in studio tra Carola e Federico Nicotera, tanto da far intervenire Maria De Filippi per calmare gli animi.

Nel trono over, Gloria farà capire chiaramente a Riccardo di non voler avere più niente a che fare con lui, accettando di conoscere un altro corteggiatore arrivato per lei.

Riccardo perde Gloria: Uomini e donne anticipazioni gennaio

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda su Canale 5 a partire dal 9 gennaio, Gloria chiuderà con Riccardo dopo l'acceso scontro avvenuto nella puntata andata in onda prima della sospensione del programma per le vacanze natalizie.

Riccardo, dal canto suo, ribadirà la sua decisione di non voler più frequentare Gloria, come aveva già detto in precedenza.

Le parole di Riccardo Guarnieri non lasceranno indifferente Gloria, che deciderà di tenere un nuovo cavaliere arrivato in studio per conoscerla.

Gemma esce con Alessandro e Agostino: anticipazioni gennaio Uomini e Donne

Tornerà ad avere spazio Gemma, rimasta un po' in disparte nelle ultime puntate.

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, la dama uscirà con due cavalieri.

Gemma chiuderà la frequentazione con Agostino, dicendo di non aver provato interesse nei suoi confronti, mentre ammetterà di essersi trovata bene con Alessandro. Da qui nascerà una forte discussione in studio.

Perché Alessandro è uscito anche con Paola.

Tra i due ci sarà un acceso litigio, che terminerà con Paola in lacrime fuori dallo studio.

Carola furiosa con Federico: anticipazioni gennaio Uomini e donne

Grandi colpi di scena anche al trono classico. Federico Dainese abbandonerà il trono, lasciando di stucco le sue corteggiatrici. Il motivo? Non proverebbe abbastanza trasporto per iniziare una storia d'amore fuori dalla trasmissione.

Federico Nicotera, invece, farà una complicata esterna con Alice, ma la corteggiatrice non perderà tempo per accusarlo di alcune dinamiche viste in trasmissione.

Dopo il furente litigio che c'è stato con Federico alla fine della scorsa registrazione, Carola non avrebbe voluto nemmeno presentarsi in studio.

Gli animi si accenderanno e Maria De Filippi sarà costretta a intervenire, cercando di placare gli animi. Tuttavia Carola ribadirà per l'ennesima volta di non essere sicura di rimanere, facendo chiaramente intendere di voler abbandonare il programma.