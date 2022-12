Torna Uomini e Donne su Canale 5 dopo la breve pausa per il ponte dell'Immacolata e si riparte con la seconda e terza parte della puntata di giovedì scorso, nella quale Maria De Filippi ha dato una sonora strigliata a Biagio.

Le anticipazioni rivelano che questa settimana ci sarà il confronto finale tra Ida e Alessandro con Riccardo, che reagirà molto male dopo che la sua ex fidanzata lo inchioderà pubblicamente.

Riccardo rimarrà molto male per il fatto che Ida abbia voluto raccontare ciò che è successo dopo la sua uscita dal programma con Alessandro e, in lacrime, prenderà una decisione definitiva che spiazzerà tutti.

Ida e Alessandro in crisi per Riccardo: anticipazioni Uomini e Donne

Nelle puntate di Uomini e donne di questa settimana Ida e Alessandro tornano in studio per raccontare come sono andati i primi giorni fuori dal programma da fidanzati.

Le novità della coppia del Trono over sono attesissime dai fan, che sono curiosi di sapere se i due hanno iniziato una vera relazione o hanno avuto problemi, come aveva sostenuto Tina.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne Riccardo non si è arreso con Ida e l'ha cercata anche fuori, inviandole dei messaggi che sono stati giudicati fuori luogo.

I messaggi di Riccardo hanno provocato una crisi tra Ida e Alessandro, che si è poi risolta. Tuttavia, la bella Platano non lascerà perdere la questione.

Riccardo lascia il programma in lacrime: Uomini e Donne anticipazioni

Le anticipazioni di Uomini e donne proseguono proprio con la decisione di Ida di raccontare pubblicamente che Riccardo le ha mandato degli sms ben sapendo che era fidanzata e che aveva lasciato il programma.

Alessandro, ovviamente, non ha preso bene la cosa, finendo per avere uno scontro anche con Ida.

In studio, Riccardo si sentirà attaccato su più fronti, visto che anche gli opinionisti gli daranno contro. Stanco di essere preso di mira, prenderà una decisione importante. Come è stato già anticipato nelle precedenti registrazioni Riccardo Guarnieri è uscito in lacrime dallo studio e ha scelto di abbandonare la trasmissione.

Questa parte di puntata dovrebbe andare in onda oggi, 12 dicembre, su Canale 5.

Pinuccia addio nelle prossime puntate di Uomini e Donne

Successivamente, i telespettatori assisteranno al finto svenimento di Pinuccia, che fingerà di stare male in seguito a una lite con Tina.

Maria De Filippi si spaventerà e accorrerà per vedere che cosa sia successo, appurando poi che si è trattato di un teatrino. Ebbene Pinuccia pagherà caro il suo finto malore dato che nelle prossime puntate di Uomini e Donne non ci sarà più.

Pare infatti che la dama non sia stata più invitata al Trono Over dopo aver fatto spaventare conduttrice e pubblico per nulla.