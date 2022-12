Armando Incarnato, volto di Uomini e donne, scende per strada per regalare abiti ai senzatetto e fare loro un dono speciale per questo Natale 2022.

Il cavaliere del trono over, in queste ultime ore, ha postato sui social dei video che racchiudono quanto è accaduto nel corso delle ultime ore, decidendo di fare dei regali anche ai meno fortunati che, purtroppo, vivono per strada.

Fuori da Uomini e donne, Armando regala un Natale 'speciale' ai senzatetto

Nel dettaglio, in queste ultime ore Armando Incarnato è tornato sui social non per raccontare delle novità legate alla sua vita sentimentale, bensì per mostrare ai fan che lo seguono il gesto d'amore che ha scelto di compiere per questo Natale.

Il protagonista di Uomini e donne trono over ha racchiuso all'interno di una serie di valige un po' di abiti che ha scelto di donare ai senzatetto che si trovano a vivere in condizioni ai limiti dell'umano.

Il cavaliere ha così girato per le strade di Napoli ed ha donato maglioni, pantaloni e scarpe alle persone che dormivano per strada o sotto la stazione.

'Mi dispiace tanto per voi', il gesto speciale di Armando per i senzatetto (Video)

"Mi dispiace tanto per voi. Ma mi dispiace tantissimo per chi passa e ignora", ha scritto Armando in una delle sue stories social pubblicate su Instagram.

"Che Dio vi aiuti", ha aggiunto ancora il cavaliere napoletano di Uomini e donne ripreso mentre donava abiti ai senzatetto che accoglievano con grande gioia i suoi doni.

Intanto, l'appuntamento con Uomini e donne risulta attualmente sospeso dalla programmazione pomeridiana di Canale 5.

L'appuntamento con Uomini e donne sospeso per le feste di Natale 2022

Dal 26 dicembre, infatti, al posto del talk show pomeridiano di Maria De Filippi ci sarà spazio per la messa in onda della fiction Fratelli Caputo, che terrà compagnia al pubblico nel corso delle settimane delle festività natalizie.

La trasmissione di Maria De Filippi riprenderà regolarmente a partire da lunedì 9 gennaio 2023: è questo il giorno in cui si riaccenderà di nuovo il palinsesto del primo pomeriggio di Canale 5, con la messa in onda delle varie trasmissioni che tengono compagnia al pubblico.

Tra queste spiccano Uomini e donne ma anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22 e quello con Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara d'Urso, sospesa sempre per la consueta sosta natalizia prevista per le trasmissioni Mediaset.

Intanto, però, le registrazioni del talk show sentimentale non si fermeranno e, anche nel corso dell'ultima settimana di dicembre, sono previste le riprese di nuovi appuntamenti che saranno poi in onda da gennaio in poi su Canale 5.