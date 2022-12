Cambio programmazione per Uomini e donne a partire dal prossimo 22 dicembre 2022. L'appuntamento con il talk show del primo pomeriggio di Maria De Filippi, anche quest'anno subirà delle modifiche in daytime, dovute al periodo delle feste natalizie.

La messa in onda, infatti, non sarà assicurata nelle settimane clou del periodo di Natale e, gli spettatori e appassionati della trasmissione pomeridiana di Canale 5, dovranno fare a meno per un po' di settimane delle nuove vicende di tronisti, dame e cavalieri.

Cambio programmazione Uomini e donne: dal 22 dicembre puntate sospese in tv

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si fermerà a partire dalla giornata del 22 dicembre.

La messa in onda del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi risulta sospesa per la consueta pausa natalizia che, anche quest'anno, priverà gli spettatori per qualche settimana delle nuove puntate.

E così, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, gli spettatori che alle 14:45 si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove puntate del talk show, si ritroveranno a seguire un'altra trasmissione che porta la firma di Maria De Filippi.

Quando ritorna l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Trattasi del daytime di Amici 22 che, eccezionalmente per le prossime due giornate, andrà in onda alle 14:45 e non alle 16:10 circa, come da tradizione.

Un cambio programmazione eccezionale anche per il talent show di Canale 5 che, dal 26 dicembre in poi, risulta sospeso dalla programmazione pomeridiana.

Ma quando ritornerà l'appuntamento con Uomini e donne nella fascia del daytime pomeridiano? La sospensione andrà avanti fino a venerdì 6 gennaio 2023, dopodiché da lunedì 9 gennaio riprenderà la consueta messa in onda su Canale 5.

Proseguono le registrazioni di Uomini e donne per gennaio 2023

Dal 9 gennaio, infatti, il palinsesto di Canale 5 tornerà a puntare sui titoli abituali del pomeriggio, tra cui appunto Uomini e donne ma anche Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, che pure è stato sospeso per la sosta natalizia.

Intanto, però, le registrazioni del talk show dei sentimenti vanno avanti e proprio questo 21 dicembre sono in programma le riprese delle nuove puntate che andranno in onda da gennaio in poi in televisione.

I telespettatori e appassionati del talk show attendono con trepidazione di scoprire cosa succederà nel corso delle riprese di questa settimana, dato che potrebbe arrivare la registrazione della prima scelta ufficiale.

Il tronista che potrebbe congedarsi dalla trasmissione e svelare il nome della sua scelta finale è Federico Nicotera, attualmente diviso tra Carola e Alice.