Carola va in discoteca prima della scelta di Federico a Uomini e donne. La corteggiatrice, in queste ultime ore, ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram una serie di contenuti che non sono passati inosservati tra i fan del reality show, alcuni dei quali temono un verdetto negativo in vista della scelta.

Infatti, a breve Federico Nicotera potrebbe congedarsi dalla trasmissione con la scelta fra Alice e Carola, e queste stories pubblicate dalla corteggiatrice, potrebbero mettere a repentaglio l'esito del suo percorso finale.

Grande attesa per la scelta di Federico Nicotera tra Carola e Alice a Uomini e donne

L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e in vista delle prossime registrazioni ci sarà la fatidica scelta finale dei tronisti in carica. L'attenzione è incentrata in primis sul percorso di Federico Nicotera che, in queste ultime puntate di messa in onda, ha concentrato le sue attenzioni su Carola e Alice.

Sono loro le due pretendenti arrivate ormai al rush finale del percorso e, una delle due, probabilmente diventerà la nuova fidanzata del tronista. Tuttavia, dopo gli ultimi risvolti che si sono visti in trasmissione e le scenate di Federico che si è detto contrariato da alcuni atteggiamenti di Carola, tanto da tacciarla di essere alla ricerca di visibilità, i fan si dicono preoccupati per e nuove uscite in discoteca della ragazza poco prima della scelta finale.

Carola si mostra in discoteca prima della scelta di Federico a Uomini e donne

Carola non si preoccupa di mostrare la sua vita senza filtri e anche questo sabato sera, la ragazza ha postato dei contenuti in cui appare felice e sorridente in discoteca mentre si gode la serata assieme alle amiche.

Contenuti che non sono passati inosservati tra i fan di Uomini e donne, alcuni dei quali temono che questa ennesima uscita possa spingere Federico a puntare le attenzioni su Alice, l'altra corteggiatrice presente al rush finale.

"Dopo questa, Federico la rifiuterà", ha scritto un utente sui social dopo aver visto i filmati della serata in discoteca di Carola. "Ora la molla sicuro", ha scritto un altro commentatore.

I fan di Uomini e donne divisi su Carola

Altri, invece, spingono Carola a non lasciarsi influenzare dal pensiero di Federico e a essere sempre sé stessa, nel bene e nel male.

"Lei è giovane e non deve farsi sottomettere. Carola continua a farti valere", ha scritto un utente in difesa della pretendente di Federico.

"Rimani sempre te stessa, senza che qualcuno ti dica cosa fare o cosa non fare. I narcisisti lasciali a casa", ha commentato un altro spettatore social di U&D.