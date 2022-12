Chi ci sarà a Uomini e donne a partire da gennaio 2023 e chi, invece, non tornerà nello studio della trasmissione di Canale 5? Sono iniziate le registrazioni delle nuove puntate del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, che saranno trasmesse subito dopo il periodo della pausa natalizia.

I colpi di scena non mancheranno e, tra i volti di spicco di questa edizione, spiccano ancora Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella in studio.

Quando riparte l'appuntamento con Uomini e donne da gennaio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la trasmissione tornerà in tv a partire da lunedì 9 gennaio 2023.

Un ritorno particolarmente atteso dal pubblico e anche dai vertici Mediaset, visto che nelle ultime settimane, gli ascolti del pomeriggio di Canale 5 sono crollati senza il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Da una media di oltre 2,7 milioni di spettatori registrati ogni giorno da Uomini e donne, si è passati a un ascolto di circa 1,3 milioni di spettatori con le repliche della fiction "Fratelli Caputo", con protagonista Nino Frassica.

Intanto, però, Maria De Filippi si porta avanti con il lavoro e in queste settimane ci sono già le registrazioni delle nuove puntate di gennaio.

Chi torna e chi no a Uomini e donne da gennaio 2023: Riccardo Guarnieri confermato

Le anticipazioni sul talk show rivelano che, in studio, c'è stato spazio per il ritorno di volti storici del programma, come nel caso di Riccardo Guarnieri, ancora una volta pronto a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Il cavaliere, però, ha dovuto fare i conti con l'addio definitivo di Gloria che, dopo un lungo tira e molla, ha scelto di voltare pagina e cimentarsi in nuove frequentazioni.

Tra i volti del trono over confermati per la nuova edizione di Uomini e donne, spicca anche quello di Armando Incarnato, anche lui ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Pinuccia non sarà in studio: anticipazioni Uomini e donne gennaio 2023

Inoltre tra i volti confermati di questa nuova stagione del talk show Mediaset, spicca Gemma Galgani.

La dama torinese sarà al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questa nuova edizione, pronta a mettersi in gioco sperando che questo 2023 possa essere l'anno della svolta finale.

Invece non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Pinuccia: la dama di Vigevano non ha preso parte alle nuove registrazioni del talk show e quindi non sarà in onda da gennaio 2023.