Quello che sta per concludersi, è stato un anno solare 2022 molto movimentato per il cast senior di Uomini e donne. Il parterre del Trono Over, infatti, negli ultimi 12 mesi ha perso alcuni suoi storici protagonisti, ma ne ha riacquistati tanti altri puntata dopo puntata. La redazione, infatti, nel 2022 ha richiamato gli ex Riccardo e Roberta, il discusso Biagio e un'ex tronista che ha subito colpito Armando.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Nell'ultimo anno il cast di Uomini e Donne ha subito parecchie variazioni: tra protagonisti che sono andati via e altri che sono ritornati, il parterre del Trono Over è cambiato tanto nel 2022.

Maria De Filippi, ad esempio, ha riaccolto tra i cavalieri un personaggio che per anni è stato al centro delle dinamiche più interessanti a causa della sua turbolenta storia d'amore con Ida Platano: stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, che è riapparso all'interno degli studi Elios la scorsa primavera dopo circa un anno d'assenza.

Biagio Di Maro, invece, è sparito dal video solo per pochi mesi e per ragioni che non sono mai state rese note: nel corso dell'autunno appena conclusosi, infatti, il napoletano ha ripreso posto nel parterre maschile e ha ricominciato ad attirare su di sé le critiche degli opinionisti e della conduttrice.

Date delle prossime registrazioni di Uomini e Donne

Il rientro nel cast di Roberta Di Padua, invece, è avvenuto in modo diverso rispetto a quello dei colleghi appena citati.

La romana è stata ospite di una puntata alla quale hanno partecipato anche gli ex Davide Donadei e Chiara Rabbi: dopo aver spiegato cosa è successo tra lei e il tronista in estate, la dama stava per andare via ma Alessandro ha chiesto di poterla conoscere.

In un momento di pausa della sua frequentazione con Ida, Vicinanza è uscito con la sua "antagonista" numero uno, salvo poi dirsi innamorato di Platano e pronto a tutto pur di riconquistarla.

Nonostante la fine del flirt col napoletano, Roberta è rimasta nel programma e attualmente è ancora in cerca dell'anima gemella.

Nel parterre femminile, inoltre, quest'anno è riapparsa Antonella Perini, nota al pubblico di Uomini e Donne per essere stata una delle prime troniste. La bella dama ha conosciuto per un po' Armando, ma ha capito che non potevano andare d'accordo e ha chiuso il rapporto preferendo approfondire con Luca.

Tutti questi personaggi saranno protagonisti delle nuove puntate di U&D che saranno registrate il 28 e 29 dicembre (e che verranno trasmesse in tv a partire da gennaio).

Chi ha lasciato Uomini e Donne

A fronte dei tanti ex che sono rientrati nel cast, altri tre amatissimi protagonisti di Uomini e Donne lo hanno lasciato nel 2022. Negli ultimi mesi, in particolare, Uomini e Donne ha dovuto fare a meno di due dame e un cavaliere che hanno animato gran parte delle puntate dell'edizione attualmente in onda.

Tra coloro che hanno abbandonato il programma durante l'anno figurano: Pinuccia Della Giovanna (che è stata allontanata dalla redazione dopo un finto svenimento), Ida Platano e Alessandro Vicinanza (che si sono fidanzati a novembre).

Anche tra i ragazzi del Trono Classico ci sono state delle "defezioni": Federica Aversano e Federico Dainese si sono ritirati senza fare la scelta, interrompendo sul più bello il loro percorso alla ricerca dell'anima gemella.

L'unico punto fermo del dating-show, sembra essere ancora una volta Gemma Galgani: la torinese fa parte del parterre del Trono Over da più di 13 anni e, nonostante le critiche e le voci d'addio, pare non sia intenzionata a rinunciare al suo posto in prima fila.